Юлия Мельникова расследует преступления с псом по кличке Блэк

Оперативница Екатерина Шатрова (Юлия Мельникова), рискуя жизнью, помогает поймать серийного убийцу Котова. Однако у преступника на свободе остался жестокий подельник – сводный брат. Полиции о нем ничего не известно, и он начинает выслеживать Шатрову, чтобы отомстить ей. К счастью, Катю переводят в областной центр, где она возглавляет группу оперативников, состоящую из брутального капитана Веселова (Дмитрий Ратомский), интеллектуала Василия Савчука (Сергей Громов) и эксперта-криминалиста Арины Соболь (Марина Дровосекова). Но главное, что волею случая в жизни Кати появляется умный и самоотверженный пес по кличке Блэк. Обаятельный золотистый ретривер начинает помогать своей новой хозяйке в расследованиях. Вместе они раскрывают множество сложных дел, и каждый раз Блэк оказывается «на высоте». Он находит важные улики, выслеживает насильников, похитителей и убийц, охраняет Катину дочь Лизу. А когда сводный брат маньяка Котова все же выслеживает Катю и заманивает её в ловушку, именно Блэк, жертвуя собой, спасает оперативницу от неминуемой гибели.
«Порода золотистый ретривер – не охранная собака. Они игривые, часто занимаются с детьми, не могут укусить или обидеть и все терпят. Однажды Тим, который играл Блэка, должен был в кадре остановить героя Миши Евланова. Ну не может эта собака вцепиться в руку! В итоге мы засунули руку актера в пасть собаке. Михаил держал своей рукой его пасть, а не наоборот. Хитростями мы это сняли. На следующей день после этого стресса наш пес даже приболел – настолько переживал! Я счастлива, что мы его нашли, Тим – идеальная собака. Он играет на камеру, он стесняется – на команду «Тим, стыдно» – закрывает лапами морду», – рассказла режиссер Гузэль Киреева.
фото: Пресс-служба Первого канала
По словам актрисы Юлии Мельниковой, эти собаки очень хорошо чувствуют людей. На съемках также работала девушка-кинолог, она учила актрису, как работать именно с этим псом. В итоге Тим даже ходил обедать в вагончик с Мельниковой. В мизансцене с собакой режиссер просила дрессировщика находиться по направлению камеры, чтобы он привлекал внимание Тима. Например, героиня Юли сидит за столом, а рядом с ней Блэк. Чтобы снять эту сцену, дрессировщик находился под столом, давая собаке команды.