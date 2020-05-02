Disney снимет игровой ремейк «Геркулеса»

Историю напишет сценарист боевиков Дэйв Каллахэм, работавший над «Неудержимыми», «Чудо-женщиной: 1984» и будущей лентой Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». На данный момент новый «Геркулес» находится на ранней стадии разработки и подробности неизвестны. Оригинальный мультфильм напоминал мюзикл, а его сюжет был основан на греческой легенде.
Джо и Энтони Руссо будут продюсировать проект, а режиссерское кресло все еще остается свободным. Ходят слухи, что в фильме могут сыграть Ариана Гранде, Райан Гослинг и Идрис Эльба, но в условиях пандемии до актерского кастинга пока далеко.