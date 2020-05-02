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Disney снимет игровой ремейк «Геркулеса»

2 мая
2020 год

Новости кино >>
2 мая 2020
Disney займется игровым ремейком мультфильма «Геркулес», который вышел на экраны в 1997 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Disney снимет игровой ремейк «Геркулеса»
фото: slovnet.ru

Историю напишет сценарист боевиков Дэйв Каллахэм, работавший над «Неудержимыми», «Чудо-женщиной: 1984» и будущей лентой Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». На данный момент новый «Геркулес» находится на ранней стадии разработки и подробности неизвестны. Оригинальный мультфильм напоминал мюзикл, а его сюжет был основан на греческой легенде.

Джо и Энтони Руссо будут продюсировать проект, а режиссерское кресло все еще остается свободным. Ходят слухи, что в фильме могут сыграть Ариана Гранде, Райан Гослинг и Идрис Эльба, но в условиях пандемии до актерского кастинга пока далеко.
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