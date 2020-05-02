«Лунтика и его друзей» увидят в США, Канаде и Латинской Америке

Мультсериал «Лунтик и его друзья» покажут в США, Канаде и странах Латинской Америки. Представителем российского бренда на этих территориях стала голливудская компания Kenn Viselman Presents, сообщает пресс-служба студии «Мельница», занимающейся производством мультфильма.
фото: «Лунтик и его друзья»
В контракт включены 108 эпизодов, а также серии нового сезона в 3D. Ранее «Лунтик» был продан на территории стран Восточной Европы и Ближнего Востока, а в январе 2020-го состоялась премьера на крупнейшем государственном детском канале Китая. По словам продюсера и сооснователя «Мельницы» Сергея Сельянова, выход мультсериала на американский рынок — один из самых сложных и значительных шагов для международного развития бренда.
Согласно данным обзора медиапредпочтений детской аудитории (Mediascope, TV Index), проект «Лунтик и его друзья» неизменно занимает топовые строчки в рейтингах самых популярных российских анимационных сериалов, а также является одной из самых успешных анимационных лицензий в России.