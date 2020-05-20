Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Дмитрий Дьяченко выступят на «Дне режиссера» 27 мая

20 мая
2020 год

Новости кино >>
20 мая 2020
27 мая создатели сериала «Колл-центр» и фильма «Человек, который удивил всех» Наташа Меркулова и Алексей Чупов, режиссер «Кухни» Дмитрий Дьяченко и сооснователь студии Red Pepper Film Иван Соснин выступят на «Дне режиссера» от продюсерского центра Potential. В этом году цикл мастер-классов пройдет в онлайн-формате, сообщают организаторы мероприятия.

Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Дмитрий Дьяченко выступят на «Дне режиссера» 27 мая
фото: Пресс-служба Potential

Участники обсудят широкий круг тем, связанных с кинопроизводством – от короткометражных форматов и рекламного видео до масштабных высокобюджетных фильмов и сериалов. Спикеры также затронут самые разные аспекты режиссерской профессии – организацию подготовительного этапа и съемочного процесса, работу с актерами, взаимодействие с продюсерами и многое другое. Онлайн-встречи в рамках события будут проходить в прямом эфире, во время которого зрители также смогут задавать свои вопросы гостям.

Подобные кинодни проходят с 2019 года в Санкт-Петербурге. В рамках мастер-классов представители разных кинопрофессий делятся собственным опытом и рассказывают о своих проектах.Из-за пандемии мероприятия из весенне-летней программы Potential перенесены в онлайн.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
версия для печати
Ссылки по теме
Potential проведёт «День продюсера» онлайн
«Колл-центр»: И тут нас заперли в замкнутом пространстве
«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?
Кино.Платформа Potential проведет «День сценариста»
Дмитрий Дьяченко: «Сцену, в которой дед умирает, мы должны были снимать на следующий день после смерти Толоконникова»
Potential 2018: Не боги горшки обжигают
Поиск по меткам
Кинообразование
персоны
Дмитрий ДьяченкоНаталья МеркуловаИван СоснинАлексей Чупов
фильмы
Колл-центрКухня (все сезоны)Человек, который удивил всех

фотографии >>
Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Дмитрий Дьяченко выступят на «Дне режиссера» 27 мая фотографии
Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Дмитрий Дьяченко выступят на «Дне режиссера» 27 мая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Сувейкэ
16 мая ушёл из жизни актёр Юрий Сувейкэ.
Анатолий Екадомов
15 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Екадомов.
Мишель Пикколи
12 мая ушёл из жизни актёр Мишель Пикколи.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Александр Завьялов
Роман Карцев
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Диего Абатантуоно
Тони Голдуин
Боли Ланнерс
Кауа Реймонд
Луселия Сантос
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
4 лица Моны Лизы
исторический фильм
Италия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
Призраки
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен