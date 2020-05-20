Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Дмитрий Дьяченко выступят на «Дне режиссера» 27 мая

Участники обсудят широкий круг тем, связанных с кинопроизводством – от короткометражных форматов и рекламного видео до масштабных высокобюджетных фильмов и сериалов. Спикеры также затронут самые разные аспекты режиссерской профессии – организацию подготовительного этапа и съемочного процесса, работу с актерами, взаимодействие с продюсерами и многое другое. Онлайн-встречи в рамках события будут проходить в прямом эфире, во время которого зрители также смогут задавать свои вопросы гостям.
Подобные кинодни проходят с 2019 года в Санкт-Петербурге. В рамках мастер-классов представители разных кинопрофессий делятся собственным опытом и рассказывают о своих проектах.Из-за пандемии мероприятия из весенне-летней программы Potential перенесены в онлайн.
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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