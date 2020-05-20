Минкультуры начинает прием заявок на производство фильмов

Министерство культуры РФ начинает прием заявок на производство национальных фильмов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
фото: www.mkrf.ru
На господдержку смогут претендовать детские картины, в числе которых фильмы-сказки для самых маленьких зрителей, музыкальные ленты для младшего и среднего возраста, приключенческие фильмы для подростков и работы о проблемах подрастающего поколения.
В авторском и экспериментальном кино принимаются заявки на создание социально-значимых и военно-исторических лент, картин социально-нравственной проблематики, экранизаций, фильмов о борьбе с преступностью и экстремизмом, а также о единстве многонационального народа России. Кроме того, ждут проекты кинолент совместного производства с миноритарным и мажоритарным участием России. Как и для детских игровых лент, сбор заявок пройдет с 20 мая по 12 июня. Претендовать на получение субсидии для производства не смогут только дебютные фильмы.
В Минкультуры также рассмотрят неигровые спецпроекты и анимационные детские ленты – короткометражные фильмы, циклы и сериалы. Их отбор будет осуществляться с 25 мая по 15 июня.
Организации кинематографии смогут представить проекты с помощью новой электронной формы, доступной на сайте ведомства. Вместе с тем, сохранится и стандартная процедура подачи заявок на бумажных носителях.
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