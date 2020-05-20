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Сценарист «Великой» адаптирует готический вестерн Ричарда Бротигана

20 мая
2020 год

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20 мая 2020
Сценарист «Великой» Тони МакНамара поработает над адаптацией готического вестерна американского писателя Ричарда Бротигана «Мостр Хоклайнов» (Hawkline Monster), опубликованного в 1974 году, сообщает IndieWire.

Сценарист «Великой» адаптирует готический вестерн Ричарда Бротигана
фото: Shutterstock

Режиссером ленты выступит Йоргос Лантимос, работавший с МакНамарой над «Фавориткой». По сюжету действие разворачивается в 1902 году. 15-летняя девочка по имени Волшебное Дитя (Magic Child) нанимает двух стрелков, чтобы те убили монстра, который обитает в ледяной пещере под подвалом дома мисс Хоклайн — главной героини книги.

Адаптировать это произведение в разное время пытались Тим Бертон и Хэл Эшби. Последний хотел снять картину Джеком Николсоном и Дастином Хоффманом в главный ролях.
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