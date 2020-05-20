Юлия Снигирь отправляется на поиски «ангарского маньяка»

В сети появился первый трейлер сериала Константина Богомолова «Хороший человек»
. Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь
и Никита Ефремов
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По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь), чтобы проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. Ее напарником становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов), который и является тем самым маньяком. В Рубежном москвичку встречают прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова
, «ангарского маньяка», шокировавшая всю страну.
В сериале также сыграли Андрей Бурковский
, Александра Ребенок
, Маруся Фомина
, Игорь Гордин
, Игорь Черневич
, Алексей Вертков
, Федор Лавров
, Игорь Миркурбанов
, Дарья Жовнер
, Ксения Собчак
и другие. Премьера картины состоится на видеосервисе Start
.
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