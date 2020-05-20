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Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручат 31 мая в онлайн-формате

20 мая
2020 год

Новости кино >>
20 мая 2020
Вручение VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится в онлайн-формате 31 мая. Трансляция начнется в 19.00 на официальном сайте Пятого канала и будет доступна по ссылке, сообщают организаторы мероприятия.

Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручат 31 мая в онлайн-формате
фото: www.rusproducers.com

Награда присуждается российским сериалам и фильмам, а также представителям кинематографической отрасли, которые внесли вклад в ее развитие. Продюсеры назовут призеров двадцати двух номинаций и обладателей трех специальных призов жюри – «За создание наиболее благоприятных условий для съемок», «За многолетнюю верность сериалам» и «За расширение границ». Статуэтки будут доставлены в офисы кинокомпаний-победителей.

«В текущем году провести мероприятие в его традиционном формате – когда именитые продюсеры, режиссеры, актеры встречаются в торжественной обстановке, чтобы порадоваться успехам друг друга – к сожалению, не представляется возможным. Но во всем нужно искать плюсы: часть средств, которые мы планировали потратить на организацию церемонии, будут направлены в благотворительный Фонд поддержки деятелей искусства «Артист» с целью обеспечения лекарствами и продуктами питания актеров старшего поколения, которые нуждаются в помощи», – отметила исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.
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