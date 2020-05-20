«Аванпост» выйдет в японский прокат

Российский фантастический фильм «Аванпост» станет одной из первых масштабных кинопремьер Японии после окончания карантина. Постапокалиптический триллер с Петром Фёдоровым и Алексеем Чадовым выйдет в японский прокат 12 июня более чем на 100 экранах, сообщает пресс-служба кинокомпании Premier Studios, которая занималась производством картины.
фото: Пресс-служба Premier Studios
Соответствующее соглашение подписала компания «Централ Партнершип», которая реализует международные права на «Аванпост», и дистрибьютор New Select – независимая японская компания c почти полувековой историей. Российские фильмы в последние годы начинают пользоваться в Стране восходящего солнца все большим спросом. Местный кинопрокатный рынок постепенно оправляется от пандемии. Ожидается, что в полном объеме кинотеатры – в том числе расположенные в Токио и Осаке – смогут заработать только в июне. До этого времени в стране отложены все крупные кинопремьеры, а в немногочисленных уже открывшихся залах сейчас показывают в основном старые картины.
«Аванпост» рассказывает о глобальной угрозе, которая нависла над человечеством. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду – следы столкновения. Кто-то или что-то уничтожает все живое, и неизвестно, как долго продержится последний аванпост человечества. Фантастический триллер Егора Баранова увидел свет в широком прокате 21 ноября 2019 года и стал самым кассовым отечественным фантастическим фильмом года в России.
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