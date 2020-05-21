Эдгар Райт создаст для Netflix три сериала

Эдгар Райт
, организовавший вместе с коллегами Джо Корнишем
, Нирой Парк
и Рэйчел Прайор
студию Complete Fiction для съёмок фильмов и телешоу, создаст три сериала для Netflix. Об этом сообщает THR
.
Первой ласточкой станет адаптация фантастических детективов Джонатана Страуда
«Агентство "Локвуд и компания"
», посвящённых паранормальным расследованиям лондонских сыщиков. За производство будет отвечать Джо Корниш.
Вторым проектом заявлена экранизация фантастической хоррор-трилогии Тейда Томпсона
«Убийства Молли Саутборн
», чья героиня Молли борется с двойниками, появляющимися из её крови.
Компания также приобрела права на фэнтези-цикл Шеннон Чакраборти
«Трилогия Дэвабада
», чей сюжет, основанный на легендах Ближнего Востока, сосредоточен на мошеннице Нари из Каира, случайно вызвавшей джинна, после чего они вместе отправляются в волшебный город.
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