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Эдгар Райт создаст для Netflix три сериала

21 мая
2020 год

Новости кино >>
21 мая 2020
Эдгар Райт, организовавший вместе с коллегами Джо Корнишем, Нирой Парк и Рэйчел Прайор студию Complete Fiction для съёмок фильмов и телешоу, создаст три сериала для Netflix. Об этом сообщает THR.

Первой ласточкой станет адаптация фантастических детективов Джонатана Страуда «Агентство "Локвуд и компания"», посвящённых паранормальным расследованиям лондонских сыщиков. За производство будет отвечать Джо Корниш.


Вторым проектом заявлена экранизация фантастической хоррор-трилогии Тейда Томпсона «Убийства Молли Саутборн», чья героиня Молли борется с двойниками, появляющимися из её крови.

Компания также приобрела права на фэнтези-цикл Шеннон Чакраборти «Трилогия Дэвабада», чей сюжет, основанный на легендах Ближнего Востока, сосредоточен на мошеннице Нари из Каира, случайно вызвавшей джинна, после чего они вместе отправляются в волшебный город.
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