Стивен Содерберг из-за карантина написал сценарий сиквела фильма «Секс, ложь и видео»

Стивен Содерберг
снимет сиквел своей дебютной картины «Секс, ложь и видео
», вышедшей в далёком 1989 году. Об этом рассказал сам режиссёр в интервью YouTube-каналу Flaviar
.
фото: кадр из фильма «Секс, ложь и видео»
За период самоизоляции Содерберг успел написать три сценария, один из которых и продолжит события культовой ленты. Режиссёр работал над давно задуманным сюжетом первые несколько недель карантина.
Помимо «Секса, лжи и видео», зрителей также ожидают экранизация романа Дэвида Левина
и некий проект, чьи подробности мастер пока не раскрывает.
обсуждение >>