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Стивен Содерберг из-за карантина написал сценарий сиквела фильма «Секс, ложь и видео»

21 мая
2020 год

Новости кино >>
21 мая 2020
Стивен Содерберг снимет сиквел своей дебютной картины «Секс, ложь и видео», вышедшей в далёком 1989 году. Об этом рассказал сам режиссёр в интервью YouTube-каналу Flaviar.

Стивен Содерберг из-за карантина написал сценарий сиквела фильма «Секс, ложь и видео»
фото: кадр из фильма «Секс, ложь и видео»

За период самоизоляции Содерберг успел написать три сценария, один из которых и продолжит события культовой ленты. Режиссёр работал над давно задуманным сюжетом первые несколько недель карантина.

Помимо «Секса, лжи и видео», зрителей также ожидают экранизация романа Дэвида Левина и некий проект, чьи подробности мастер пока не раскрывает.
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Стивен Содерберг из-за карантина написал сценарий сиквела фильма «Секс, ложь и видео» фотографии
Стивен Содерберг из-за карантина написал сценарий сиквела фильма «Секс, ложь и видео» фотографии
Стивен Содерберг из-за карантина написал сценарий сиквела фильма «Секс, ложь и видео» фотографии
Стивен Содерберг из-за карантина написал сценарий сиквела фильма «Секс, ложь и видео» фотографии
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