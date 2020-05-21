Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В пятом «Крике» появится Дэвид Аркетт

21 мая
2020 год

Новости кино >>
21 мая 2020
Дэвид Аркетт вернётся к роли шерифа Дьюи Райли в пятом «Крике», уверяет издание The Hollywood Reporter.

«Я очень рад снова играть Дьюи и воссоединиться со своей семьей "Крик", старой и новой. "Крик" является большой частью моей жизни, и я, как и фанаты, с нетерпением жду возможности почтить наследие Уэса Крэйвена», – заявил актёр.


Пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс. Постановку продолжения доверили создателям хоррор-комедии «Я иду искать» Мэтту Беттинелли-Олпину и Тайлеру Джиллетту. Над сценарием корпят Джеймс Вандербилт и Гай Бьюзик. Сценарист оригинала Кевин Уильямсон заявлен в качестве исполнительного продюсера. Съёмки запланированы на конец года в Северной Каролине.

Культовая хоррор-серия появилась на свет в 1996-м благодаря ныне покойному Крэйвену и Уильямсону. В 2011-м на больших экранах появился «Крик 4», а через четыре года вселенная пополнилась сериалом MTV. Крэйвена не стало в конце августа 2015-го.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать»
У «Крика» появится пятая часть
персоны
Дэвид АркеттКортни КоксУэс КрэйвенНив Кэмпбелл
фильмы
КрикКрикКрик 4

фотографии >>
В пятом «Крике» появится Дэвид Аркетт фотографии
В пятом «Крике» появится Дэвид Аркетт фотографии
В пятом «Крике» появится Дэвид Аркетт фотографии
В пятом «Крике» появится Дэвид Аркетт фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Добрый день

Скорбим

Юрий Сувейкэ
16 мая ушёл из жизни актёр Юрий Сувейкэ.
Анатолий Екадомов
15 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Екадомов.
Мишель Пикколи
12 мая ушёл из жизни актёр Мишель Пикколи.

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Александр Кузнецов (II)
Любовь Полищук
Дмитрий Пчела
Оксана Семёнова
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Рэймонд Берр
Роберт Монтгомери
Илдико Печи
Джадж Рейнхолд
Элизабетта Роккетти
Энтони Стил
Лешек Телешиньский
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен