В пятом «Крике» появится Дэвид Аркетт

Дэвид Аркетт
вернётся к роли шерифа Дьюи Райли в пятом «Крике
», уверяет издание The Hollywood Reporter
.
«Я очень рад снова играть Дьюи и воссоединиться со своей семьей "Крик", старой и новой. "Крик" является большой частью моей жизни, и я, как и фанаты, с нетерпением жду возможности почтить наследие Уэса Крэйвена», –
заявил актёр.
Пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Нив Кэмпбелл
и Кортни Кокс
. Постановку продолжения доверили создателям хоррор-комедии «Я иду искать
» Мэтту Беттинелли-Олпину
и Тайлеру Джиллетту
. Над сценарием корпят Джеймс Вандербилт
и Гай Бьюзик
. Сценарист оригинала Кевин Уильямсон
заявлен в качестве исполнительного продюсера. Съёмки запланированы на конец года в Северной Каролине.
Культовая хоррор-серия появилась на свет в 1996-м благодаря ныне покойному Крэйвену и Уильямсону. В 2011-м на больших экранах появился «Крик 4
», а через четыре года вселенная пополнилась сериалом MTV
. Крэйвена не стало
в конце августа 2015-го.
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