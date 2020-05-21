Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Третья «Блондинка в законе» обрела сценаристов

21 мая
2020 год

Новости кино >>
21 мая 2020
Минди Калинг и Дэн Гур напишут сценарий для третьей части «Блондинки в законе». О разработке продолжения популярной комедии нулевых стало известно два года назад, напоминает Deadline.

Третья «Блондинка в законе» обрела сценаристов
фото: comicbook.com

Риз Уизерспун не только вернётся в образ Эль Вудс, но и займётся продюсированием ленты в сотрудничестве с Марком Платтом. Ранее сценаристами ленты числились Кирстен Смит и Карен Макгаллах, работавшие над первым фильмом серии. Кто займет режиссёрское кресло, пока неизвестно.

«Блондинка в законе» вышла на экраны в 2001-м. Лента по мотивам одноимённого романа Аманды Браун рассказывает историю Эль Вудс, которая отправляется в Гарвард, чтобы вернуть своего парня и доказать, что она не пустышка. Продолжение фильма появилось в 2003-м: в новой части Вудс взялась за защиту прав животных в Вашингтоне.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Риз Уизерспун может вернуться к роли «Блондинки в законе»
персоны
Минди КалингМарк Платт (III)Риз Уизерспун
фильмы
Блондинка в законеБлондинка в законе 2Блондинка в законе 3

фотографии >>
Минди Калинг / Дэн Гур
Минди Калинг и Дэн Гур
Третья «Блондинка в законе» обрела сценаристов фотографии
Третья «Блондинка в законе» обрела сценаристов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Добрый день

Скорбим

Юрий Сувейкэ
16 мая ушёл из жизни актёр Юрий Сувейкэ.
Анатолий Екадомов
15 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Екадомов.
Мишель Пикколи
12 мая ушёл из жизни актёр Мишель Пикколи.

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Александр Кузнецов (II)
Любовь Полищук
Дмитрий Пчела
Оксана Семёнова
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Рэймонд Берр
Роберт Монтгомери
Илдико Печи
Джадж Рейнхолд
Элизабетта Роккетти
Энтони Стил
Лешек Телешиньский
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен