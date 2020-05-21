Третья «Блондинка в законе» обрела сценаристов

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21 мая В пятом «Крике» появится Дэвид Аркетт Актёр вновь сыграет шерифа Дьюи Райли.

21 мая Стивен Содерберг из-за карантина написал сценарий сиквела фильма «Секс, ложь и видео» Режиссёр также поработал над адаптацией романа Дэвида Левина и новым проектом, чьи подробности пока не раскрывает.

21 мая Эдгар Райт создаст для Netflix три сериала Это будут «Агентство "Локвуд и компания"», «Убийства Молли Саутборн» и «Трилогия Дэвабада».