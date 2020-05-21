Третья «Блондинка в законе» обрела сценаристов

Минди Калинг
и Дэн Гур
напишут сценарий для третьей части «Блондинки в законе
». О разработке продолжения популярной комедии нулевых стало известно два года назад, напоминает Deadline
.
Риз Уизерспун
не только вернётся в образ Эль Вудс, но и займётся продюсированием ленты в сотрудничестве с Марком Платтом
. Ранее сценаристами ленты числились Кирстен Смит
и Карен Макгаллах
, работавшие над первым фильмом серии. Кто займет режиссёрское кресло, пока неизвестно.
«Блондинка в законе» вышла на экраны в 2001-м. Лента по мотивам одноимённого романа Аманды Браун
рассказывает историю Эль Вудс, которая отправляется в Гарвард, чтобы вернуть своего парня и доказать, что она не пустышка. Продолжение фильма
появилось в 2003-м: в новой части Вудс взялась за защиту прав животных в Вашингтоне.
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