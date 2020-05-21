Летом состоится онлайн-фестиваль «Большой экран»

Стартовал приём заявок на онлайн-фестиваль российского кино «Большой экран», который проведут с 28 июня по 4 июля продюсерский центр Potential и сеть кинотеатров «Мираж Синема». Согласно пресс-службе смотра, главным призом станет широкий прокат фильмов-победителей в сети «Мираж Синема» с рекламной поддержкой.
«Большой экран» создаётся для того, чтобы дать авторским и независимым фильмам российского производства, а также фильмам молодых и начинающих режиссёров возможность выйти на рынок и заявить о себе широким прокатом. В «мирное время» это сделать сложнее из-за конкуренции в лице мировых блокбастеров и высокобюджетных премьер. По словам генерального директора сети кинотеатров «Мираж Синема» Виктора Рудмана, «сейчас все крупные релизы перенесены на конец 2020-го и далее на 2021 год. Ситуация такова, что даже когда кинотеатры откроются, смотреть будет практически нечего – появится "репертуарное окно". Именно это окно наша киносеть хочет сделать дверью в кинобизнес для незамеченных ранее, а также новых авторских фильмов и их создателей».
фото: пресс-служба фестиваля
В конкурсе примут участие полнометражные и короткометражные игровые фильмы со зрительским потенциалом. Сбор заявок продлится до 10 июня, а уже 24 июня станут известны имена участников. В ходе смотра, с 28 июня по 4 июля, зрители вместе с жюри смогут посмотреть и дать свою оценку конкурсным фильмам. Просмотр программы будет бесплатным. Также среди зрителей разыграют специальные призы от организаторов «Большого экрана», включая год бесплатного кино в «Мираж Синема» и годовые доступы ко всем лекциям на киноплатформе Potential.
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