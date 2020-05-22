Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа окажутся в мире «Дракулы» Брэма Стокера

Коллеги по «Игре престолов
» Питер Динклэйдж
и Джейсон Момоа
в случае успешных переговоров могут сыграть главные роли в комедийном боевике «Хороший, плохой, неживой
» (Good Bad & Undead), уверяет Deadline
.
Актёры не только появятся в кадре, но и выступят продюсерами фильма. Режиссёрское кресло займёт Макс Барбаков
(«Палм-Спрингс
»), а за оригинальную идею отвечают Марк Свифт
и Дамиэн Шеннон
. Картину снимет студия Legendary.
Зрителям предстоит окунуться в мир, где «Дракула Брэма Стокера
» встречается с комедией «Успеть до полуночи
». На сей раз знаменитый охотник на вампиров Ван Хельсинг (Динклэйдж) уже давно не охотится на своих злейших врагов. Вместо этого он совместно с кровососом в исполнении Момоа, которому надоело убивать людей, придумал аферу с целью одурачивания провинциальных простаков. Дуэт наслаждался путешествием по городам, пока однажды из-за большой награды за вампиром не началась настоящая охота.
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