Исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Гринько

Сегодня, 22 мая, исполнилось 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, заслуженного и народного артиста Украинской ССР, выдающегося советского актёра кино и театра Николая Гринько, запомнившегося зрителям как папа Карло и профессор Громов.
фото: в образе Антона Павловича Чехова в фильме «Сюжет для небольшого рассказа»
Николай Григорьевич родился 22 мая 1920 года в Херсоне в семье актёров Рабоче-крестьянского передвижного театра на Украине. С детства мечтал стать артистом, но планы нарушила Великая Отечественная война. На фронте служил в 619-м батальоне аэродромного обслуживания авиации дальнего действия, был комсоргом части и организатором художественной самодеятельности полка.
После войны стал помощником режиссёра, а со временем — ведущим актёром театра, много работал на эстраде. С 1946-го играл на сценах драматических театров Запорожья и Ужгорода, с 1955-го — актёр и художественный руководитель Киевского эстрадного оркестра «Днiпро». В 1963-м стал актёром киностудии имени Довженко, однако на ней снимался мало.
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