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Исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Гринько

22 мая
2020 год

Новости кино >>
22 мая 2020
Сегодня, 22 мая, исполнилось 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, заслуженного и народного артиста Украинской ССР, выдающегося советского актёра кино и театра Николая Гринько, запомнившегося зрителям как папа Карло и профессор Громов.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Гринько
фото: в образе Антона Павловича Чехова в фильме «Сюжет для небольшого рассказа»

Николай Григорьевич родился 22 мая 1920 года в Херсоне в семье актёров Рабоче-крестьянского передвижного театра на Украине. С детства мечтал стать артистом, но планы нарушила Великая Отечественная война. На фронте служил в 619-м батальоне аэродромного обслуживания авиации дальнего действия, был комсоргом части и организатором художественной самодеятельности полка.

После войны стал помощником режиссёра, а со временем — ведущим актёром театра, много работал на эстраде. С 1946-го играл на сценах драматических театров Запорожья и Ужгорода, с 1955-го — актёр и художественный руководитель Киевского эстрадного оркестра «Днiпро». В 1963-м стал актёром киностудии имени Довженко, однако на ней снимался мало.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Гринько
фото: кадр из фильма «Сталкер»

В кино дебютировал в 1951-м, сыграв крепостного-бунтовщика в биографической ленте «Тарас Шевченко». Всего на счету мастера более 140 киноролей. Он был талисманом Андрея Тарковского, у которого снялся в фильмах «Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». Много работал в детском кино («Весёлые истории», «Не болит голова у дятла», «Приключения в городе, которого нет», «Приключения Буратино», «Тимур и его команда», «Фантазии Веснухина», «Приключения Электроника») и комедиях («Стёжки-дорожки», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Афоня», «"Сто грамм" для храбрости», «Будьте моим мужем», «Миллион в брачной корзине»). Также воплотил незабываемые образы в картинах «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Тени забытых предков», «Война и мир», «Опасные гастроли», «Сюжет для небольшого рассказа», «Романс о влюблённых», «Пропавшая экспедиция», «Аты-баты, шли солдаты...», «Двадцать дней без войны», «Кто поедет в Трускавец?», «В начале славных дел», «Два долгих гудка в тумане», «Тегеран-43», «Юность Петра», «Ожидание полковника Шалыгина», «Приказ: огонь не открывать», «Неизвестный солдат» и «Единожды солгав...». Из-за своеобразного высокого голоса его роли в некоторых фильмах озвучивали другие актёры.

Был награждён Орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За боевые заслуги». Свои последние роли сыграл в картинах «Генеральная репетиция» и «Предлагаю руку и сердце». Николай Гринько умер в Киеве 10 апреля 1989 года от лейкемии, похоронен на Байковом кладбище Киева. Его жизни и творчеству посвящена 17-я глава цикла Леонида Филатова «Чтобы помнили».
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