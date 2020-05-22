Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинотеатр «Горизонт» заменят магазином

22 мая
2020 год

Новости кино >>
22 мая 2020
Московский кинотеатр «Горизонт», находящийся рядом со станцией метро «Фрунзенская», закроют. Об этом сообщают ТАСС и «Коммерсантъ».

Четырёхзальный «Горизонт», открывшийся в 1999 году, является одним из первых кинотеатров в сети «Формула кино». Согласно «Коммерсанту», собственник здания, некое «ПМ Сток», ранее пытался выселить кинозал через суд. Вместо него теперь планируется открыть магазин.

Кинотеатр «Горизонт» заменят магазином
фото: timeout.ru

«Кинотеатр в стадии закрытия. Данное решение было принято ещё до начала пандемии и никак с ней не связано, основная причина – отсутствие компромисса с собственниками по условиям аренды данного объекта», – цитирует ТАСС пресс-службу Объединённой сети кинотеатров, в которую входят «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино». Как уточняет гендиректор Объединённой сети кинотеатров Алексей Васясин, «договор аренды подходил к концу, арендодатель хотел увеличения арендной платы в несколько раз, кинотеатр не мог вытянуть, пришлось закрыть».

Проблемы с «ПМ Сток» начались в 2017-м. Арендодатель, к которому в 2015-м перешли обязательства по договору в связи с продажей кинотеатра, пытался его расторгнуть, предъявив «Формуле кино» претензии из-за «несогласованной перепланировки в помещениях», занятых кафе «Шоколадница» и «Ваби Саби», несмотря на то, что ГУП «Объединенная дирекция по управлению комплексом киносетей» (ОДУИКК) согласовала перепланировку ещё в 2013-м. «Формула кино» подала к «ПМ Сток» два иска по поводу одностороннего отказа от договора, спор дошёл до кассации, но киносети тогда удалось сохранить кинотеатр.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Российские кинотеатры вошли в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
Правительство поручило закрыть кинотеатры в регионах

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Леван Абашидзе
Сергей Векслер
Николай Гринько
Сергей Иванов
Нина Колчина-Бунь
Юля Корнева
Юлия Мельникова
Николай Олялин
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Джиннифер Гудвин
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Майкл Саразин
Гильермо Толедо
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен