Кинотеатр «Горизонт» заменят магазином

Московский кинотеатр «Горизонт», находящийся рядом со станцией метро «Фрунзенская», закроют. Об этом сообщают ТАСС
и «Коммерсантъ
».
Четырёхзальный «Горизонт», открывшийся в 1999 году, является одним из первых кинотеатров в сети «Формула кино». Согласно «Коммерсанту
», собственник здания, некое «ПМ Сток», ранее пытался выселить кинозал через суд. Вместо него теперь планируется открыть магазин.
«Кинотеатр в стадии закрытия. Данное решение было принято ещё до начала пандемии и никак с ней не связано, основная причина – отсутствие компромисса с собственниками по условиям аренды данного объекта», – цитирует
ТАСС пресс-службу Объединённой сети кинотеатров, в которую входят «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино». Как уточняет
гендиректор Объединённой сети кинотеатров Алексей Васясин
, «договор аренды подходил к концу, арендодатель хотел увеличения арендной платы в несколько раз, кинотеатр не мог вытянуть, пришлось закрыть»
.
Проблемы с «ПМ Сток» начались в 2017-м. Арендодатель, к которому в 2015-м перешли обязательства по договору в связи с продажей кинотеатра, пытался его расторгнуть, предъявив «Формуле кино» претензии из-за «несогласованной перепланировки в помещениях»
, занятых кафе «Шоколадница» и «Ваби Саби», несмотря на то, что ГУП «Объединенная дирекция по управлению комплексом киносетей» (ОДУИКК) согласовала перепланировку ещё в 2013-м. «Формула кино» подала к «ПМ Сток» два иска по поводу одностороннего отказа от договора, спор дошёл до кассации, но киносети тогда удалось сохранить кинотеатр.
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