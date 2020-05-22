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Руби Роуз рассталась с ролью Бэтвумен

22 мая
2020 год

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22 мая 2020
Руби Роуз, сыгравшая титульного персонажа в «Бэтвумен», отказалась от участия во втором сезоне. Уход актрисы не связан с травмой, полученной на съёмках, уточняет Variety.

Руби Роуз рассталась с ролью Бэтвумен

«Я приняла очень трудное решение не возвращаться к "Бэтвумен" в следующем сезоне. Это было нелегко, так как я очень уважаю актёров, съёмочную группу и всех, кто принимал участие в шоу, как в Ванкувере, так и в Лос-Анджелесе. Я очень благодарна Грегу Берланти, Саре Шехтер и Кэролайн Дрис за то, что они не только предоставили мне эту невероятную возможность, но и пригласили меня во вселенную DC. Спасибо всем, кто сделал первый сезон успешным – я искренне благодарна», – заявила актриса.

Согласно источникам издания, Роуз покинула сериал из-за большой нагрузки. Она не была готова к тому, чтобы массу времени проводить на съёмочной площадке, а потому возникли многочисленные конфликты, которые и поспособствовали её уходу. Кто именно станет новой Кэти Кейн, пока остаётся только гадать.
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