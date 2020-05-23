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Холли Берри станет астронавткой в фильме-катастрофе Роланда Эммериха

23 мая
2020 год

Новости кино >>
23 мая 2020
Лауреатка «Оскара» Холли Берри снимется в фильме-катастрофе «Высадка на Луну» (Moonfall), режиссером которого выступит Роланд Эммерих, поставивший «2012» и «День независимости», сообщает THR.

Холли Берри станет астронавткой в фильме-катастрофе Роланда Эммериха
фото: scoopnest.com

По сюжету таинственная сила сбивает Луну с орбиты. Спутник движется в сторону Земли, и столкновение неминуемо. Когда жизнь висит на волоске, команда спасателей отправляется на Луну, чтобы предотвратить катастрофу. Берри воплотит на экране образ астронавтки, ставшей управляющей НАСА. Ее предыдущая миссия является ключом к пониманию происходящего. Ранее к проекту присоединился Джош Гэд («Шафер напрокат»). Он сыграет эксцентричного ученого, который предсказывает дату столкновения спутника к Землей.

Эммерих является продюсером своей ленты. Он также написал сценарий в соавторстве с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном. Кинокомпания Lionsgate, занимающаяся производством фильма, планирует выпустить его в Америке в 2021 году.
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