Дэвид Теннант и Майкл Шин сыграют звезд британского театра, отправившихся на карантин

В центре сюжета окажутся британские актеры театра – сливки общества, признанные таланты. Они должны были начать работу над спектаклем в Вест-Энде, однако все производство остановилось. Актеры отправились на карантин и теперь вынуждены репетировать из дома.
Шоу будет состоять из шести 15-минутных серий. В нем также примут участие Нина Сосанья («Последнее танго в Галифаксе»), Люси Итон и реальные супруги Теннанта и Шина – актрисы Джорджия Моффетт и Анна Лундберг. Идея проекта принадлежит продюсеру студии Infinity Hill Фину Глинну и театральному режиссеру Саймону Эвансу, который является автором сценария.
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