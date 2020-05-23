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Дэвид Теннант и Майкл Шин сыграют звезд британского театра, отправившихся на карантин

23 мая
2020 год

Новости кино >>
23 мая 2020
Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снова поработают вместе. Они сыграют в комедийном сериале ВВС «Постановка» (Staged), сообщает Variety.

Дэвид Теннант и Майкл Шин сыграют звезд британского театра, отправившихся на карантин
фото: rollingstone.com

В центре сюжета окажутся британские актеры театра – сливки общества, признанные таланты. Они должны были начать работу над спектаклем в Вест-Энде, однако все производство остановилось. Актеры отправились на карантин и теперь вынуждены репетировать из дома.

Шоу будет состоять из шести 15-минутных серий. В нем также примут участие Нина Сосанья («Последнее танго в Галифаксе»), Люси Итон и реальные супруги Теннанта и Шина – актрисы Джорджия Моффетт и Анна Лундберг. Идея проекта принадлежит продюсеру студии Infinity Hill Фину Глинну и театральному режиссеру Саймону Эвансу, который является автором сценария.
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