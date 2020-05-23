Пьер Морель поставит боевик с Ником Джонасом и Лоуренсом Фишбёрном

В основу ленты лег одноименный роман-комикс от Kickstart, над адаптацией которого работал американский сценарист Бен Рипли. Джонас воплотит на экране образ Уэса Лумиса по прозвищу «Кузнец» – эксперта по оружию в разведывательном сообществе. Когда неизвестные разрушают его тайную лабораторию и убивают коллег, он пускается в бега с аналитиком ЦРУ. Вместе они отправляются на поиски наставника Лумиса, который сможет им помочь.
На данный момент полным ходом идет кастинг на главную женскую роль во франшизе. Ожидается, что съемки начнутся в конце 2020 года.
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