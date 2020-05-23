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Пьер Морель поставит боевик с Ником Джонасом и Лоуренсом Фишбёрном

23 мая
2020 год

Новости кино >>
23 мая 2020
Французский режиссер боевиков «13-й район» и «Из Парижа с любовью» Пьер Морель снимет экшн-триллер «Кузнец» (Blacksmith), главные роли в котором исполнят актер и певец Ник Джонас («Джуманджи: Новый уровень») и Лоуренс Фишбёрн («Матрица»), сообщает Deadline.

Пьер Морель поставит боевик с Ником Джонасом и Лоуренсом Фишбёрном
фото: Shutterstock

В основу ленты лег одноименный роман-комикс от Kickstart, над адаптацией которого работал американский сценарист Бен Рипли. Джонас воплотит на экране образ Уэса Лумиса по прозвищу «Кузнец» – эксперта по оружию в разведывательном сообществе. Когда неизвестные разрушают его тайную лабораторию и убивают коллег, он пускается в бега с аналитиком ЦРУ. Вместе они отправляются на поиски наставника Лумиса, который сможет им помочь.

На данный момент полным ходом идет кастинг на главную женскую роль во франшизе. Ожидается, что съемки начнутся в конце 2020 года.
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Пьер МорельЛоуренс Фишбёрн
фильмы
13-й районДжуманджи: Новый уровеньИз Парижа с любовьюМатрица

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