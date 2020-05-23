Звезда «Полового воспитания» Эмма Маккей снимется в байопике об Эмили Бронте

Фильм «Эмили» станет режиссерским дебютом австралийской актрисы Фрэнсис О’Коннор. Лента расскажет о молодых годах писательницы, которая прославилась благодаря своему роману «Грозовой перевал». Джо Элвин воплотит на экране образ любовника героини, а Эмили Бичем сыграет ее сестру – известную писательницу Шарлотту Бронте, из-под чьего пера вышла «Джейн Эйр». Британский актер Финн Уайтхед исполнит роль их брата Бренуэлла, художника и поэта.
Съемки должны начаться в 2021 году в Йоркшире (Англия). Проект будет представлен на Каннском кинорынке Marché du Film, который пройдет онлайн с 22 по 26 июня.
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