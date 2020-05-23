Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Звезда «Полового воспитания» Эмма Маккей снимется в байопике об Эмили Бронте

23 мая
2020 год

Новости кино >>
23 мая 2020
Звезда сериала «Половое воспитание» Эмма Маккей получила главную роль в байопике о британской писательнице Эмили Бронте. Над проектом работает продюсер «Гарри Поттера» Дэвид Баррон, сообщает THR.

Звезда «Полового воспитания» Эмма Маккей снимется в байопике об Эмили Бронте
фото: Courtesy of Embankment

Фильм «Эмили» станет режиссерским дебютом австралийской актрисы Фрэнсис О’Коннор. Лента расскажет о молодых годах писательницы, которая прославилась благодаря своему роману «Грозовой перевал». Джо Элвин воплотит на экране образ любовника героини, а Эмили Бичем сыграет ее сестру – известную писательницу Шарлотту Бронте, из-под чьего пера вышла «Джейн Эйр». Британский актер Финн Уайтхед исполнит роль их брата Бренуэлла, художника и поэта.

Съемки должны начаться в 2021 году в Йоркшире (Англия). Проект будет представлен на Каннском кинорынке Marché du Film, который пройдет онлайн с 22 по 26 июня.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Каннский кинорынок Marché du Film пройдет онлайн
персоны
Эмили БичемЭмма МаккейФрэнсис О'КоннорДжо Элвин
фильмы
Гарри Поттер и Принц-полукровкаПоловое воспитание

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Любовь Корнева
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Юлиан Панич
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Линден Ашби
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Даниэле Печчи
Джон Пэйн
Антони Фертнер
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен