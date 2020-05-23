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Адам Сэндлер займется баскетболом

23 мая
2020 год

Новости кино >>
23 мая 2020
Адам Сэндлер исполнит главную роль в драме Netflix «Афера» (Hustle), над которой поработает режиссер Джеремайя Сагар, сообщает Variety.

Адам Сэндлер займется баскетболом
фото: rock-cafe.info

Сэндлер воплотит на экране образ несправедливо уволенного баскетбольного скаута. Однако после всех неудач герой обнаруживает талантливого игрока за границей и решает привести его в США, чтобы доказать, что у них обоих есть то, что нужно, чтобы сделать карьеру и попасть в лигу NBA.

Над сценарием работали Тейлор Матерне и Уилл Феттерс («Звезда родилась»). Продюсировать фильм будут американский баскетболист Леброн Джеймс и компания Сэндлера Happy Madison Productions. Ранее он заключил с Netflix сделку, согласно которой сделает четыре фильма специально для стриминга.
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