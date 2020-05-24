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Дагу Джонсу исполнилось 60 лет

24 мая
2020 год

Новости кино >>
24 мая 2020
Сегодня, 24 мая, исполнилось 60 лет популярному американскому актёру кино и телевидения Дагу Джонсу, чьё лицо редко появляется на экране без мастерского грима.

Будущая звезда «Хеллбоя» и «Формы воды» родился 24 мая 1960 года в Индианаполисе (штат Индиана) в семье политика и церковного деятеля Роберта Джонса-младшего, у которого на тот момент уже было четыре сына. Окончил среднюю школу Бишоп Четард, а в 1982-м — университет Болла. С 1984-го женат на Лори Джонс.

Дагу Джонсу исполнилось 60 лет
фото: vulture.com

В кино дебютировал в 1988-м, сыграв в хорроре «Свежие покойнички». С тех пор на его счету более 160 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Бэтмен возвращается», «Байки из склепа», «Танкистка», «Баффи — истребительница вампиров», «Люди в чёрном 2», «Машина времени», «Адаптация», «Дум», «Девушка из воды», «Фантастическая четвёрка 2: Вторжение Серебряного сёрфера», «Карантин», «Легион», «Генсбур. Любовь хулигана», «Гильдия», «Багровый пик», «Штамм», «Эпоха дракона: Искупление», «В финале Джон умрёт» и «Звёздный путь: Дискавери». Один из любимых актёров Гильермо Дель Торо — у него Даг снялся в фильмах «Мутанты», «Лабиринт Фавна», «Хеллбой: Герой из пекла», «Хеллбой II: Золотая армия» и «Форма воды». Подарил свой голос персонажам мультфильмов «Хеллбой: Меч штормов», «Хеллбой: Кровь и металл», «Квантовый квест: Космическая одиссея», а также озвучил Эйба Сапиена в игре Hellboy: The Science of Evil.

Обладатель 16 престижных наград. В частности, в 2009-м получил премию Fangoria Chainsaw Awards в категории «Лучший актёр второго плана» за роль Эйба Сапиена во второй части «Хеллбоя» и был включён в зал славы Fangoria Horror Hall of Fame.
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АдаптацияБагровый пикБайки из склепаБаффи – истребительница вампировБэтмен возвращаетсяГенсбур. Любовь хулигана.ГильдияДевушка из водыДумКарантинЛабиринт ФавнаЛегионЛюди в чёрном 2Машина времениМутантыТанкисткаФантастическая четвёрка 2: Вторжение Серебряного серфераФорма водыХеллбой II: Золотая армияХеллбой: Герой из пеклаШтамм

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Дагу Джонсу исполнилось 60 лет фотографии
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