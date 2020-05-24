Дагу Джонсу исполнилось 60 лет

Сегодня, 24 мая, исполнилось 60 лет популярному американскому актёру кино и телевидения Дагу Джонсу
, чьё лицо редко появляется на экране без мастерского грима.
Будущая звезда «Хеллбоя» и «Формы воды» родился 24 мая 1960 года в Индианаполисе (штат Индиана) в семье политика и церковного деятеля Роберта Джонса-младшего, у которого на тот момент уже было четыре сына. Окончил среднюю школу Бишоп Четард, а в 1982-м — университет Болла. С 1984-го женат на Лори Джонс
.
В кино дебютировал в 1988-м, сыграв в хорроре «Свежие покойнички
». С тех пор на его счету более 160 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Бэтмен возвращается
», «Байки из склепа
», «Танкистка
», «Баффи — истребительница вампиров
», «Люди в чёрном 2
», «Машина времени
», «Адаптация
», «Дум
», «Девушка из воды
», «Фантастическая четвёрка 2: Вторжение Серебряного сёрфера
», «Карантин
», «Легион
», «Генсбур. Любовь хулигана
», «Гильдия
», «Багровый пик
», «Штамм
», «Эпоха дракона: Искупление
», «В финале Джон умрёт
» и «Звёздный путь: Дискавери
». Один из любимых актёров Гильермо Дель Торо
— у него Даг снялся в фильмах «Мутанты
», «Лабиринт Фавна
», «Хеллбой: Герой из пекла
», «Хеллбой II: Золотая армия
» и «Форма воды
». Подарил свой голос персонажам мультфильмов «Хеллбой: Меч штормов
», «Хеллбой: Кровь и металл
», «Квантовый квест: Космическая одиссея
», а также озвучил Эйба Сапиена в игре Hellboy: The Science of Evil
.
Обладатель 16 престижных наград. В частности, в 2009-м получил премию Fangoria Chainsaw Awards в категории «Лучший актёр второго плана» за роль Эйба Сапиена во второй части «Хеллбоя» и был включён в зал славы Fangoria Horror Hall of Fame.
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