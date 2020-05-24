Майкл Бэй спродюсирует пандемический триллер

Майкл Бэй
выступит продюсером картины «Певчая птица
» (Songbird), посвящённой последствиям пандемии, уверяет Deadline
.
За производство фильма вместе с Бэем отвечает компания Адама Гудмана
Invisible Narratives. Режиссёрское кресло займёт Адам Мэйсон
, работавший над лентой «Навстречу тьме
». Сценарий написал Саймон Бойес
, сотрудничавший с Мэйсоном над остросюжетной драмой «Хуже, чем ложь
».
Будущий триллер будет снят в духе «Монстро
» и «Паранормального явления
». События в нём развернутся через два года после начала пандемии. Она всё ещё продолжается, поскольку вирус мутировал, и люди продолжают сидеть взаперти. Разумеется, найдётся в сюжете место и правительственному заговору с паранойей.
На данный момент ведётся кастинг актёров, так как съёмки запланированы в Лос-Анджелесе через несколько недель. Создатели обещают обеспечить безопасность на съёмочной площадке, да и в кадре персонажи будут соблюдать социальную дистанцию.
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