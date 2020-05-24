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Майкл Бэй спродюсирует пандемический триллер

24 мая
2020 год

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24 мая 2020
Майкл Бэй выступит продюсером картины «Певчая птица» (Songbird), посвящённой последствиям пандемии, уверяет Deadline.

За производство фильма вместе с Бэем отвечает компания Адама Гудмана Invisible Narratives. Режиссёрское кресло займёт Адам Мэйсон, работавший над лентой «Навстречу тьме». Сценарий написал Саймон Бойес, сотрудничавший с Мэйсоном над остросюжетной драмой «Хуже, чем ложь».

Майкл Бэй спродюсирует пандемический триллер
фото: deadline.com

Будущий триллер будет снят в духе «Монстро» и «Паранормального явления». События в нём развернутся через два года после начала пандемии. Она всё ещё продолжается, поскольку вирус мутировал, и люди продолжают сидеть взаперти. Разумеется, найдётся в сюжете место и правительственному заговору с паранойей.

На данный момент ведётся кастинг актёров, так как съёмки запланированы в Лос-Анджелесе через несколько недель. Создатели обещают обеспечить безопасность на съёмочной площадке, да и в кадре персонажи будут соблюдать социальную дистанцию.
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