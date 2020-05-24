ревью

Новости кино Чарли Ханнэм сыграет в фильме про скалолаза и его верного пса Картина расскажет реальную историю, основанную на книге Бена Муна «Денали: Человек, собака, дружба на всю жизнь».

Лайфстайл Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл Звёздный капустник

Новости кино Майкл Бэй спродюсирует пандемический триллер Действие «Певчей птицы» развернётся через два года после начала пандемии.

Ролики фильмов «Журавль в небе». Музыкальный клип Варвара Чиркина исполняет песню «Там за облаками».

Ролики фильмов «Игра престолов». Год спустя Актеры, музыканты, сценаристы, телеведущие, кинокритики и другие фанаты проекта рассказали, кого из героев им не хватает больше всего.

Новости кино Адам Сэндлер займется баскетболом Актер исполнит главную роль в драме Netflix.