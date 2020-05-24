Чарли Ханнэм сыграет в фильме про скалолаза и его верного пса

Чарли Ханнэм
исполнит главную роль в автобиографической ленте о скалолазе Бене Муне
, основанной на его книге «Денали: Человек, собака, дружба на всю жизнь
» (Denali: A Man, A Dog, A Friendship of a Lifetime). Актёр также выступит продюсером фильма, уточняет Deadline
.
Зрителям поведают реальную историю Муна и его пса Денали, охватывающую 15 лет. Забрав беспородного щенка из приюта, британец всегда брал его с собой. Когда у хозяина в 29 лет обнаружили рак, верный пёс не отходил от него. После выздоровления скалолазу пришлось ухаживать за Денали, заболевшим тем же самым.
За сценарий и постановку возьмётся Макс Уинклер
(«Взрослые игры
»). Помимо Ханнэма, продюсерские функции на себя также возьмут Альберт Бергер
и Рон Йеркса
. За производство фильма отвечает студия SpyGlass Media Group.
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