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Чарли Ханнэм сыграет в фильме про скалолаза и его верного пса

24 мая
2020 год

Новости кино >>
24 мая 2020
Чарли Ханнэм исполнит главную роль в автобиографической ленте о скалолазе Бене Муне, основанной на его книге «Денали: Человек, собака, дружба на всю жизнь» (Denali: A Man, A Dog, A Friendship of a Lifetime). Актёр также выступит продюсером фильма, уточняет Deadline.

Чарли Ханнэм сыграет в фильме про скалолаза и его верного пса
фото: deadline.com

Зрителям поведают реальную историю Муна и его пса Денали, охватывающую 15 лет. Забрав беспородного щенка из приюта, британец всегда брал его с собой. Когда у хозяина в 29 лет обнаружили рак, верный пёс не отходил от него. После выздоровления скалолазу пришлось ухаживать за Денали, заболевшим тем же самым.

За сценарий и постановку возьмётся Макс УинклерВзрослые игры»). Помимо Ханнэма, продюсерские функции на себя также возьмут Альберт Бергер и Рон Йеркса. За производство фильма отвечает студия SpyGlass Media Group.
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Чарли Ханнэм сыграет в фильме про скалолаза и его верного пса фотографии
Чарли Ханнэм сыграет в фильме про скалолаза и его верного пса фотографии
Чарли Ханнэм сыграет в фильме про скалолаза и его верного пса фотографии
Чарли Ханнэм сыграет в фильме про скалолаза и его верного пса фотографии
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