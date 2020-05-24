Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вампирскую комедию «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон

24 мая
2020 год

Новости кино >>
24 мая 2020
Многосерийная вампирская комедия «Чем мы заняты в тени» обзаведётся третьим сезоном. Согласно THR, руководство телеканала FX заявило о продлении сериала в разгар второго сезона, показавшего сильные рейтинги.

«Мы невероятно счастливы, что зрители и критики полностью единогласны насчёт "Теней". Неделю за неделей наши сценаристы, режиссёры и удивительный актёрский состав продолжают создавать один из самых лучших комедийных сериалов на телевидении», — цитирует издание президента оригинальных программ FX Ника Грэда.

Вампирскую комедию «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон

Основой для телешоу послужила комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри», вышедшая в 2014 году. Оба числятся исполнительными продюсерами сериала, а Вайтити даже вновь появился в образе Виаго, которого впервые воплотил в фильме.

Главные роли в телевизионной версии закреплены за Кайваном Новаком, Харви Гильеном, Натасией Деметриу, Марком Прокшем и Мэттом Берри. Ко второму сезону также присоединился Даг Джонс.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вампиры, британцы и крупный рогатый скот: самые ожидаемые зарубежные сериалы 2020-го
Даг Джонс присоединился к актерскому составу спин-оффа «Реальных упырей»
«Реальные упыри» захватят телеэкран
персоны
Мэтт БерриТайка ВайтитиДаг ДжонсДжемейн Клемент
фильмы
Реальные упыриЧем мы заняты в тени

фотографии >>
Вампирскую комедию «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон фотографии
Вампирскую комедию «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон фотографии
Вампирскую комедию «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон фотографии
Вампирскую комедию «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Сергей Щербин
Андрес Гарсия
Даг Джонс
Мишель Лонсдейл
Альфред Молина
Лилли Палмер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Почти знамениты
драма, комедия, музыкальный фильм
Великобритания, 2019
Артемис Фаул
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Артур и Мерлин
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен