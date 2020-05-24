Вампирскую комедию «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон

Многосерийная вампирская комедия «Чем мы заняты в тени
» обзаведётся третьим сезоном. Согласно THR
, руководство телеканала FX заявило о продлении сериала в разгар второго сезона, показавшего сильные рейтинги.
«Мы невероятно счастливы, что зрители и критики полностью единогласны насчёт "Теней". Неделю за неделей наши сценаристы, режиссёры и удивительный актёрский состав продолжают создавать один из самых лучших комедийных сериалов на телевидении», —
цитирует издание президента оригинальных программ FX Ника Грэда
.
Основой для телешоу послужила комедия Тайки Вайтити
и Джемейна Клемента
«Реальные упыри
», вышедшая в 2014 году. Оба числятся исполнительными продюсерами сериала, а Вайтити даже вновь появился в образе Виаго, которого впервые воплотил в фильме.
Главные роли в телевизионной версии закреплены за Кайваном Новаком
, Харви Гильеном
, Натасией Деметриу
, Марком Прокшем
и Мэттом Берри
. Ко второму сезону также присоединился Даг Джонс
.
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