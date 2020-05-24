В Голливуде снимут реального «Повелителя мух»

Пока Лука Гуаданьино
готовится к съёмкам очередной версии «Повелителя мух
», New Regency задумала картину, посвящённую реальной истории выживания в духе романа Уильяма Голдинга
.
Как сообщает Deadline
, компанией была заключена сделка на семизначную сумму для экранизации статьи, которую опубликовала недавно газета The Guardian
в виде превью новой книги историка Рутгера Брегмана
«Человеческий род
» (Humankind). Опубликованный материал вызвал большой интерес у интернет-сообщества, его, в частности, порекомендовали своим подписчикам Расселл Кроу
и Тайка Вайтити
.
Будущая лента поведает о событиях, случившихся в 1965 году. Шестерым подросткам набил оскомину их родной городок, расположенный на острове Тонга в Тихом океане, и они решили отправиться в плавание. Однако их судёнышко настиг шторм, и ребят выбросило на берег необитаемого острова. Спасшиеся мальчишки не повели себя как озверевшие персонажи «Повелителя мух», наоборот ещё больше сплотились и помогли товарищу, повредившему ногу. Они были спасены спустя 15 месяцев.
Картине пока не подыскали сценариста и режиссёра, но её консультантами выступят те самые спасённые подростки.
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