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Netflix готовит адаптацию романа «Анатомия скандала»

25 мая
2020 год

Новости кино >>
25 мая 2020
Для Netflix адаптируют роман Сары Вон «Анатомия скандала» (Anatomy of a Scandal), уверяет Entertainment Weekly.

Netflix готовит адаптацию романа «Анатомия скандала»
фото: twitter.com

Сценарий будущего сериала напишет создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Келли. Компанию ему составят Мелисса Джеймс ГибсонКарточный домик») и С. Дж. КларксонДжессика Джонс»), которая поставит все эпизоды. Актёрский состав пока не утверждён.

Психологический триллер, вышедший в 2017 году, повествует об аристократичной британке, чья жизнь сильно изменилась после обвинения её мужа в изнасиловании.
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