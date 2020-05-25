Netflix готовит адаптацию романа «Анатомия скандала»

Для Netflix адаптируют роман Сары Вон
«Анатомия скандала
» (Anatomy of a Scandal), уверяет Entertainment Weekly
.
Сценарий будущего сериала напишет создатель «Большой маленькой лжи
» Дэвид Келли
. Компанию ему составят Мелисса Джеймс Гибсон
(«Карточный домик
») и С. Дж. Кларксон
(«Джессика Джонс
»), которая поставит все эпизоды. Актёрский состав пока не утверждён.
Психологический триллер, вышедший в 2017 году, повествует об аристократичной британке, чья жизнь сильно изменилась после обвинения её мужа в изнасиловании.
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