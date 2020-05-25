Венецианский кинофестиваль всё-таки состоится в сентябре

Пандемия коронавируса не помешает проведению Венецианского международного кинофестиваля
в этом году. Согласно Variety
, губернатором области Венето Лукой Дзайей
утверждены даты проведения смотра, намеченные его организаторами на 2-12 сентября. Однако жертвой пандемии стал ежегодный биеннале архитектуры, который решили перенести на 2021-й из-за сложностей, связанных со строительством необходимых павильонов.
Новые требования безопасности сильно скажутся на внешнем облике Мостры. На нём ожидается меньшее количество показов и приглашённых звёзд. Для аккредитованных посетителей, которые не смогут посетить смотр из-за карантина, предусмотрены онлайн-трансляции. А в программу, скорее всего, войдёт часть фильмов, которые должны были принять участие в отменённом Каннском фестивале
.
В январе стало известно
, что президентом жюри назначили Кейт Бланшетт
. Официального подтверждения о проведении фестиваля в текущем году со стороны его организаторов пока нет. Что касается всей Италии, то страна вновь откроет свои границы для европейских путешественников 3 июня.
обсуждение >>