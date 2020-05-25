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Венецианский кинофестиваль всё-таки состоится в сентябре

25 мая
2020 год

Новости кино >>
25 мая 2020
Пандемия коронавируса не помешает проведению Венецианского международного кинофестиваля в этом году. Согласно Variety, губернатором области Венето Лукой Дзайей утверждены даты проведения смотра, намеченные его организаторами на 2-12 сентября. Однако жертвой пандемии стал ежегодный биеннале архитектуры, который решили перенести на 2021-й из-за сложностей, связанных со строительством необходимых павильонов.


Новые требования безопасности сильно скажутся на внешнем облике Мостры. На нём ожидается меньшее количество показов и приглашённых звёзд. Для аккредитованных посетителей, которые не смогут посетить смотр из-за карантина, предусмотрены онлайн-трансляции. А в программу, скорее всего, войдёт часть фильмов, которые должны были принять участие в отменённом Каннском фестивале.

В январе стало известно, что президентом жюри назначили Кейт Бланшетт. Официального подтверждения о проведении фестиваля в текущем году со стороны его организаторов пока нет. Что касается всей Италии, то страна вновь откроет свои границы для европейских путешественников 3 июня.
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