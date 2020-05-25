Третий «Мир Юрского периода» послужит «началом новой эры» для киносерии

Вселенная «Парка Юрского периода
», придуманная Стивеном Спилбергом
и Майклом Крайтоном
, не схлопнется после третьего «Мира Юрского периода
». Об этом рассказал Collider
продюсер Фрэнк Маршалл
.
«Это начало новой эры. Динозавры сейчас находятся на материке среди нас, и я надеюсь, что они будут с нами в течение достаточно долгого времени», —
заявил Маршалл.
Пока непонятно, появятся ли в новых фильмах популярной фантастической серии звёзды второй трилогии Крис Пратт
и Брайс Даллас Ховард
. О сюжете будущих частей известно лишь только то, что людям предстоит сосуществовать с древними животными в «новом нормальном»
мире.
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