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Третий «Мир Юрского периода» послужит «началом новой эры» для киносерии

25 мая
2020 год

Новости кино >>
25 мая 2020
Вселенная «Парка Юрского периода», придуманная Стивеном Спилбергом и Майклом Крайтоном, не схлопнется после третьего «Мира Юрского периода». Об этом рассказал Collider продюсер Фрэнк Маршалл.

Третий «Мир Юрского периода» послужит «началом новой эры» для киносерии

«Это начало новой эры. Динозавры сейчас находятся на материке среди нас, и я надеюсь, что они будут с нами в течение достаточно долгого времени», — заявил Маршалл.

Пока непонятно, появятся ли в новых фильмах популярной фантастической серии звёзды второй трилогии Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. О сюжете будущих частей известно лишь только то, что людям предстоит сосуществовать с древними животными в «новом нормальном» мире.
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Третий «Мир Юрского периода» послужит «началом новой эры» для киносерии фотографии
Третий «Мир Юрского периода» послужит «началом новой эры» для киносерии фотографии
Третий «Мир Юрского периода» послужит «началом новой эры» для киносерии фотографии
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