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В конце весны состоится премьера карантинной комедии «Чума!»

25 мая
2020 год

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25 мая 2020
В онлайн-кинотеатре Ivi 29 мая стартует «Чума!», созданная сервисом совместно с Carbon Production. В сериале заняты Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева и другие актёры. Продюсерами выступили Сергей Шнуров, Тина Канделаки и генеральный продюсер Ivi Давид Кочаров. Креативным продюсером стал Александр Вялых. Первые два выпуска станут доступны 29 мая, а новые эпизоды будут выходить каждую неделю, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

В конце весны состоится премьера карантинной комедии «Чума!»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

Это первый совместный проект Ivi и Carbon Production после сделки, заключённой в декабре 2019-го. Зрителей ожидает комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине. Палачи казнят людей на «удалёнке», печенеги совершают набеги на город в масках.

«Смех — лучшее оружие в борьбе с любой заразой. Мы собрали все главные впечатления коронавирусной эпохи и перенесли их в самое подходящее для этого место — осаждённый чумой средневековый замок. Иронии много не бывает. Особенно — в непростые времена», — рассказала учредитель Сarbon Production Тина Канделаки.

В конце весны состоится премьера карантинной комедии «Чума!»
фото: ivi.ru

По словам Давида Кочарова, «уже в этом году на платформе появятся премиальные сериалы и полные метры от команды создателей "Чумы!", которые заинтересуют многомиллионную аудиторию Ivi».

«Продолжая иронические традиции Марка Твена и вспоминая его приём смешения исторических эпох в книге "Янки при дворе короля Артура", наша команда предлагает посмотреть на наше время через оптику средневековья и наоборот. Удивительные параллели и рифмы не только вызывают смех и улыбку, а позволяют разглядеть всегдашнюю абсурдность человеческой "серьёзности". Во времена очумелой "осознанности", неистовой веры во всеобъемлющую целебность спорта и полезность жевания зелёной травы неплохо посмотреть на наших недалёких предков с их такими же действенными и прекрасными рецептами. Как говорится — респект всем до земли! Приятного просмотра», — поделился продюсер Сергей Шнуров.
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