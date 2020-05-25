В конце весны состоится премьера карантинной комедии «Чума!»

Это первый совместный проект Ivi и Carbon Production после сделки, заключённой в декабре 2019-го. Зрителей ожидает комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине. Палачи казнят людей на «удалёнке», печенеги совершают набеги на город в масках.
«Смех — лучшее оружие в борьбе с любой заразой. Мы собрали все главные впечатления коронавирусной эпохи и перенесли их в самое подходящее для этого место — осаждённый чумой средневековый замок. Иронии много не бывает. Особенно — в непростые времена», — рассказала учредитель Сarbon Production Тина Канделаки.
По словам Давида Кочарова, «уже в этом году на платформе появятся премиальные сериалы и полные метры от команды создателей "Чумы!", которые заинтересуют многомиллионную аудиторию Ivi».
«Продолжая иронические традиции Марка Твена и вспоминая его приём смешения исторических эпох в книге "Янки при дворе короля Артура", наша команда предлагает посмотреть на наше время через оптику средневековья и наоборот. Удивительные параллели и рифмы не только вызывают смех и улыбку, а позволяют разглядеть всегдашнюю абсурдность человеческой "серьёзности". Во времена очумелой "осознанности", неистовой веры во всеобъемлющую целебность спорта и полезность жевания зелёной травы неплохо посмотреть на наших недалёких предков с их такими же действенными и прекрасными рецептами. Как говорится — респект всем до земли! Приятного просмотра», — поделился продюсер Сергей Шнуров.
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