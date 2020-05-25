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Сериал «257 причин, чтобы жить» покажут на ТВ

25 мая
2020 год

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25 мая 2020
На ТНТ 8 июня в 20.00 состоится телевизионная премьера сериала Максима Свешникова «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой в главной роли. Компанию ей составили Егор Корешков, Максим Лагашкин, Анна Невская, Дарья Руденок, Роман Маякин, Юлия Топольницкая и другие актёры. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «257 причин, чтобы жить» покажут на ТВ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Создатели комедии впервые на российском телевидении попытались легко и остроумно поговорить со зрителем на серьёзные темы болезни, синдрома отложенной жизни, дружбы между непохожими людьми, семейных и любовных проблем. А героиня Полины Максимовой, которая ради этой роли побрилась налысо, будет разбивать четвёртую стену, чтобы передать мысли девушки, побывавшей на грани жизни и смерти, но не потерявшей чувство юмора.

По сюжету Женя Короткова долго боролась с болезнью и уже готовилась составлять список женщин, с которыми может продолжить свою жизнь её парень Митя. Но в этот же день врач объявляет Жене о том, что коварная болезнь отступила. Вне себя от счастья, она хочет на всю Москву кричать песню Staying Alive, но радость момента портит Митя — он предлагает расстаться. Бросать девушку с тяжёлой болезнью совсем не по-мужски, здоровую — другое дело. Неприятные сюрпризы ждут Короткову и в семье — её сестра захватила квартиру и инстаграм-аккаунт, чтобы продолжать трясти с подписчиков деньги якобы на лечение Жени; и на работе, где коллеги думают, что рак заразен, а хамоватый начальник заявляет, что «лысая баба — это как-то я не знаю». В общем, первый день здоровой жизни проходит совсем не так, как Женя себе представляла. Оттолкнувшись ото дна, героиня даёт себе слово, что больше не упустит ни одной возможности быть счастливой. А поможет ей в этом старый блокнот, в который она во время болезни записала 256 желаний. Добавив в список желание номер 257 — найти любовь, — девушка начинает жить полной жизнью, стараясь не оглядываться назад, не смотреть на дураков и ни о чём не жалеть.

Сериал «257 причин, чтобы жить» покажут на ТВ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам генерального продюсера Виталия Шляппо, это «проект о том, что нужно просто жить, любить жизнь и ценить каждую минуту. И порой не бояться начать всё сначала. Как только у нас возникла кандидатура Полины Максимовой, ещё до проб я понял, что героиню мы нашли. Это очень талантливая актриса, которая хорошо владеет и комедийным жанром, и драматическим. Я вижу, что ей удалось воплотить на экране такой сложный образ».

«Мы считаем, что "257 причин, чтобы жить" — это прежде всего позитивная история, — говорит креативный продюсер Алексей Ляпичев. — История, дарящая надежду, веру в то, что у героини всё будет хорошо. А глядя на неё, и огромная аудитория телеканала ТНТ может по-другому взглянуть на свою жизнь, поняв, что в ней тоже много светлого. Важно лишь заметить это. Кстати, в современных реалиях тоже можно записывать желания и мечтать их исполнить, когда всё закончится… Нам захотелось рассказать о такой непростой теме в позитивном ключе, потому что важно верить, видеть то хорошее, что по-прежнему есть в жизни. Улыбка и соответствующее внутреннее состояние всегда помогают жить легче».
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