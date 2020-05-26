Анна Шепелева и Максим Лагашкин попали в «Зону дискомфорта»

Главная героиня ленты Илона из-за коронавируса «попала под сокращение»: ее богатый покровитель урезал свои расходы, а девушки в списке жизненно важных трат не оказалось. Вместе с любовником в тумане растворились подписчики, поклонники, модные друзья, успех и статус – весь тяжелый люкс оказался фейком, оплачиваемым из когда-то щедрого кармана. Как поддерживать сказку про роскошную жизнь и имидж королевы косметики, когда у тебя ни талантов, ни базовых навыков, ни познаний о том, как жить в мире, где ты никто и никому не нужен? Как вернуть богемную жизнь, когда денег осталось на один поход в «Пятерочку»? Надежда только на последнюю сумку Gucci и находчивого пиар-менеджера Максима (Максим Лагашкин) с большим сердцем, который из искреннего сочувствия берется помочь.
«“Зона дискомфорта” – первый сериал, где я сыграл сразу несколько ролей. Кроме Максима я играю маму главной героини, а также папика, который опекает Илону. Неожиданные роли, но как отказаться? Не так часто мужчины-актеры в нашем кино играют женщин, вспоминаются только гениальный Олег Табаков в сказке «Мэри Поппинс, до свидания», Александр Калягин в роли донны Розы в «Здравствуйте, я ваша тетя!» и Георгий Милляр в роли Бабы Яги. И, пожалуй, всё! Это очень камерная история, фактически на двоих. У меня, пожалуй, таких сценариев еще не было», – рассказывает Максим Лагашкин.
фото: видеосервис START
«Моя героиня блогер, она оказалась у пропасти искусственного мира, который ее бывший построил для нее. Мужчина купил тысячи фейковых подписчиков, она купалась в этой славе, но с его уходом принцесса превратилась в Золушку, а карета в велосипед. Пандемия перевернула всё с ног на голову в жизни каждого. Мне, например, пришлось много самой себя снимать, что очень трудно, хотя я работала под бдительным руководством оператора Александра Симонова, большого мастера. Я даже забыла сделать хотя бы одну фотографию за время съемок, устала на себя смотреть», – делится впечатлениями о работе над проектом Анна Шепелева.
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