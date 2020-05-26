Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анна Шепелева и Максим Лагашкин попали в «Зону дискомфорта»

26 мая
2020 год

Новости кино >>
26 мая 2020
3 июня START представит комедийный сериал с Анной Шепелевой и Максимом Лагашкиным «Зона дискомфорта» о содержанке, с которой пандемия сыграла злую шутку. Режиссером картины выступил Павел Бардин («Салам Масква»), сообщает пресс-служба видеосервиса.

Анна Шепелева и Максим Лагашкин попали в «Зону дискомфорта»
фото: видеосервис START

Главная героиня ленты Илона из-за коронавируса «попала под сокращение»: ее богатый покровитель урезал свои расходы, а девушки в списке жизненно важных трат не оказалось. Вместе с любовником в тумане растворились подписчики, поклонники, модные друзья, успех и статус – весь тяжелый люкс оказался фейком, оплачиваемым из когда-то щедрого кармана. Как поддерживать сказку про роскошную жизнь и имидж королевы косметики, когда у тебя ни талантов, ни базовых навыков, ни познаний о том, как жить в мире, где ты никто и никому не нужен? Как вернуть богемную жизнь, когда денег осталось на один поход в «Пятерочку»? Надежда только на последнюю сумку Gucci и находчивого пиар-менеджера Максима (Максим Лагашкин) с большим сердцем, который из искреннего сочувствия берется помочь.

«“Зона дискомфорта” – первый сериал, где я сыграл сразу несколько ролей. Кроме Максима я играю маму главной героини, а также папика, который опекает Илону. Неожиданные роли, но как отказаться? Не так часто мужчины-актеры в нашем кино играют женщин, вспоминаются только гениальный Олег Табаков в сказке «Мэри Поппинс, до свидания», Александр Калягин в роли донны Розы в «Здравствуйте, я ваша тетя!» и Георгий Милляр в роли Бабы Яги. И, пожалуй, всё! Это очень камерная история, фактически на двоих. У меня, пожалуй, таких сценариев еще не было», – рассказывает Максим Лагашкин.

Анна Шепелева и Максим Лагашкин попали в «Зону дискомфорта»
фото: видеосервис START

«Моя героиня блогер, она оказалась у пропасти искусственного мира, который ее бывший построил для нее. Мужчина купил тысячи фейковых подписчиков, она купалась в этой славе, но с его уходом принцесса превратилась в Золушку, а карета в велосипед. Пандемия перевернула всё с ног на голову в жизни каждого. Мне, например, пришлось много самой себя снимать, что очень трудно, хотя я работала под бдительным руководством оператора Александра Симонова, большого мастера. Я даже забыла сделать хотя бы одну фотографию за время съемок, устала на себя смотреть», – делится впечатлениями о работе над проектом Анна Шепелева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В конце весны состоится премьера карантинной комедии «Чума!»
Надежда Михалкова, Максим Лагашкин и Павел Табаков снялись в сериале про изоляцию
Павел Бардин впервые снимет семейную комедию
Максим Лагашкин: «Не надо считать аудиторию глупой и все разжевывать»
Павел Бардин: «Хороший сериал - это хороший роман»
Поиск по меткам
START
персоны
Павел БардинАлександр КалягинМаксим ЛагашкинГеоргий МиллярАлександр Симонов (IV)Олег ТабаковАнна Шепелева
фильмы
Здравствуйте, я ваша тётя!Мэри Поппинс, до свиданияСалам Масква

фотографии >>
Анна Шепелева и Максим Лагашкин попали в «Зону дискомфорта» фотографии
Анна Шепелева и Максим Лагашкин попали в «Зону дискомфорта» фотографии
Анна Шепелева и Максим Лагашкин попали в «Зону дискомфорта» фотографии
Анна Шепелева и Максим Лагашкин попали в «Зону дискомфорта» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Богдан Бенюк
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Андрей Сорока
Андрей Харыбин
Владимир Ярош
Хелена Бонэм Картер
Жюльен Буасселье
Пэм Гриер
Питер Кашинг
Пол Лукас
Джон Уэйн
Ричард Харрисон
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Почти знамениты
драма, комедия, музыкальный фильм
Великобритания, 2019
Артемис Фаул
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Артур и Мерлин
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен