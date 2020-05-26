Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Минкультуры открыло прием заявок на господдержку для создания телесериалов

26 мая
2020 год

Новости кино >>
26 мая 2020
Департамент кинематографии Минкультуры РФ начинает прием заявок на получение субсидий для производства телевизионных сериалов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минкультуры открыло прием заявок на господдержку для создания телесериалов
фото: mkrf.ru

Сбор открыт с 26 мая по 16 июня. На господдержку смогут претендовать игровые проекты. Их создатели должны предоставить сценарий пилотной серии и поэпизодный план остальных серий.

Для организаций кинематографии сохранится стандартная процедура подачи заявок на бумажных носителях. Им предлагается направить курьера в Минкультуры. Также можно отправить документы в электронном формате и предоставить оригиналы не позднее 10 рабочих дней с даты завершения приема обращений.

Ранее департамент кинематографии объявил о начале сбора заявок на производство игровых и неигровых фильмов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Минкультуры начинает прием заявок на производство фильмов
Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность
Поиск по меткам
Минкульт

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Богдан Бенюк
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Андрей Сорока
Андрей Харыбин
Владимир Ярош
Хелена Бонэм Картер
Жюльен Буасселье
Пэм Гриер
Питер Кашинг
Пол Лукас
Джон Уэйн
Ричард Харрисон
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Почти знамениты
драма, комедия, музыкальный фильм
Великобритания, 2019
Артемис Фаул
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Артур и Мерлин
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен