Минкультуры открыло прием заявок на господдержку для создания телесериалов

Департамент кинематографии Минкультуры РФ начинает прием заявок на получение субсидий для производства телевизионных сериалов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
фото: mkrf.ru
Сбор открыт с 26 мая по 16 июня. На господдержку смогут претендовать игровые проекты. Их создатели должны предоставить сценарий пилотной серии и поэпизодный план остальных серий.
Для организаций кинематографии сохранится стандартная процедура подачи заявок на бумажных носителях. Им предлагается направить курьера в Минкультуры. Также можно отправить документы в электронном формате и предоставить оригиналы не позднее 10 рабочих дней с даты завершения приема обращений.
Ранее департамент кинематографии объявил о начале сбора заявок на производство игровых и неигровых фильмов.
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