«Психологини» отправились на карантин

Новый выпуск расскажет, как в условиях пандемии героини не отчаиваются и продолжают строить отношения, дружить, заниматься спортом и ходить на свидания онлайн. Картина полностью снималась и монтировалась через Zoom. Съемочная группа давала артистам четкие технические и организационные задания через мессенджеры. Актеры высылали видео, которые группа также монтировала в режиме онлайн. Гендиректор more.tv Денис Горшков отметил, что этот спецвыпуск можно считать пилотным эпизодом возможного продолжения проекта. Все будет зависеть от реакции аудитории.
Несмотря на режим самоизоляции, у съемочного процесса была достаточно широкая география. Так, дебютант «Психологинь» Дмитрий Енин записывал видео, находясь в родном Санкт-Петербурге, а Алексей Дьячков, который сыграл роль фитнес-тренера, – в Таганроге. Кстати, Дьячков и сам когда-то освоил эту профессию и действительно работал в фитнес-клубе.
Трейлер спецвыпуска «Психологинь» доступен по ссылке.
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