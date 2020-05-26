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«Психологини» отправились на карантин

26 мая
2020 год

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26 мая 2020
28 мая на more.tv состоится премьера спецвыпуска «Психологини на карантине», где героини популярного сериала в исполнении Анастасии Паниной, Анны Старшенбаум и Софьи Каштановой, как и весь мир, оказываются на самоизоляции. Как уточняет пресс-служба онлайн-сервиса, проект будет доступен для просмотра бесплатно.

«Психологини» отправились на карантин
фото: Пресс-служба more.tv

Новый выпуск расскажет, как в условиях пандемии героини не отчаиваются и продолжают строить отношения, дружить, заниматься спортом и ходить на свидания онлайн. Картина полностью снималась и монтировалась через Zoom. Съемочная группа давала артистам четкие технические и организационные задания через мессенджеры. Актеры высылали видео, которые группа также монтировала в режиме онлайн. Гендиректор more.tv Денис Горшков отметил, что этот спецвыпуск можно считать пилотным эпизодом возможного продолжения проекта. Все будет зависеть от реакции аудитории.

Несмотря на режим самоизоляции, у съемочного процесса была достаточно широкая география. Так, дебютант «Психологинь» Дмитрий Енин записывал видео, находясь в родном Санкт-Петербурге, а Алексей Дьячков, который сыграл роль фитнес-тренера, – в Таганроге. Кстати, Дьячков и сам когда-то освоил эту профессию и действительно работал в фитнес-клубе.

Трейлер спецвыпуска «Психологинь» доступен по ссылке.
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