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В Санкт-Петербурге разрешили возобновить киносъемки

26 мая
2020 год

Новости кино >>
26 мая 2020
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу разрешило возобновить проведение кино- и видеосъемок. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В Санкт-Петербурге разрешили возобновить киносъемки
фото: twitter.com

В составе съемочной группы должно быть не более 50 человек. Организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования, а также рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые Роспотребнадзор предоставил кинематографистам в начале мая. В числе необходимых мер – ежедневное измерение температуры сотрудников перед началом и в течение рабочей смены, наличие антисептиков на площадке, обязательное ношение масок и многое другое.

Ежегодно Комитет по культуре Санкт-Петербурга согласовывает проведение съемок не менее 80 картин. На сегодняшний день поданы заявки от создателей 10 кинофильмов, в числе которых «Архипелаг», «Воздух», «Одна жизнь» и «Родитель».
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