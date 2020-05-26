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Премьера «Черной лестницы» с Алексеем Матошиным состоится 1 июня

26 мая
2020 год

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26 мая 2020
1 июня на НТВ стартует детективный сериал «Черная лестница» с Алексеем Матошиным и Алексеем Ушаковым, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера «Черной лестницы» с Алексеем Матошиным состоится 1 июня

Картина расскажет о дружбе двух, совершенно разных людей – 45-летнего детектива Тельцова, погрязшего в собственных проблемах, и 22-летнего любителя адреналина Макса. В один прекрасный день судьба сводит их: парня подозревают в убийстве отца. Это случайное знакомство переворачивают жизнь простого опера с ног на голову, и его карьере оперативника быстро приходит конец. Однако Тельцов не отчаивается и открывает детективное агентство, приглашая на работу нового знакомого. Сложные расследования и личные драмы сближают напарников, образуя единство, которое может быть только между близкими друзьями и родными людьми.

«В названии сериала заключено много аллегорий: в начале главные герои – Тельцов и Макс – идут по чёрной лестнице, мой герой спотыкается и падает, а герой Алексея Ушакова его спасает. Также чёрная лестница – это своеобразный выход из ситуации: Тельцова увольняют и он находит выход – открывает своё детективное агентство и становится детективом. Мне очень нравится, что здесь соприкасаются разные поколения: с одной стороны молодой и активный руфер Макс, который снимает на видео свои трюки, а с другой – взрослый и сдержанный Тельцов, который не понимает этого, но судьба их сталкивает и они начинают вместе работать», – рассказывает о проекте Алексей Матошин.

Премьера «Черной лестницы» с Алексеем Матошиным состоится 1 июня
фото: Пресс-служба НТВ

Съёмки картины проходили в Москве и Московской области. В кадре зрителей ждет много экшн-сцен: драки, погони, стрельба и, конечно, экстремальные трюки на крышах высоток. Над их постановкой работала целая команда профессиональных каскадеров во главе с Владимиром Карповичем, который в профессии уже более 30 лет. Он принимал участие в создании таких проектов как «Брат 2», «Бригада», «Брестская крепость».
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Премьера «Черной лестницы» с Алексеем Матошиным состоится 1 июня фотографии
Премьера «Черной лестницы» с Алексеем Матошиным состоится 1 июня фотографии
Премьера «Черной лестницы» с Алексеем Матошиным состоится 1 июня фотографии
Премьера «Черной лестницы» с Алексеем Матошиным состоится 1 июня фотографии
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