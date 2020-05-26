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СТС возобновляет показ сериала «Выжить после» об эпидемии в Москве

26 мая
2020 год

Новости кино >>
26 мая 2020
1 июня в 22:20 СТС возобновляет показ фантастического триллера «Выжить после», сообщает пресс-служба телеканала. Главные герои сериала в исполнении Ивана Макаревича, Дмитрия Ендальцева, Любови Аксёновой, Сергея Година, Шамиля Хаматова и Валерии Федорович поборются за жизнь в зараженной Москве.

СТС возобновляет показ сериала «Выжить после» об эпидемии в Москве
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету одиннадцать молодых людей просыпаются в подземном бункере. Они не знают друг друга и не помнят, как туда попали. Оказавшись на воле, они понимают, что худшее впереди: Москва превратилась в безлюдную пустыню, зараженную вирусом и заполонённую зомби. И теперь им нужно не только выжить в страшных условиях, но и узнать жестокую правду: причиной вируса стал эксперимент корпорации «Вершина», цель которого создание новой расы идеальных людей.

«На мой взгляд, это первый в России настоящий фантастический сериал! А я всегда за качественную фантастику! Ну и мне, как и каждому парню, с детства хотелось сняться в таком кино, чтобы побегать от зомби. А декорации только добавляли драйва: они получились потрясающе правдоподобными. Всё было очень реалистично: огромный бункер, мелькающие лампы, паутина. Мы с первого дня влюбились в эту площадку, практически жили там, знали каждый угол», – отметил Иван Макаревич.

СТС возобновляет показ сериала «Выжить после» об эпидемии в Москве
фото: Пресс-служба СТС

Главным местом действия стал подземный бункер, который художники построили за три недели, отталкиваясь от эскизов настоящих советских бункеров. Герои сериала не только сидят там, но и передвигаются по тоннелям, проложенным под Москвой. Съемки этих сцен проходили в старом бункере на Таганке, в Нахабино и соляных подвалах на Солянке. Чтобы показать безлюдную Москву, продюсеры перекрыли мост на МКАД, районы Китай-города и Павелецкого вокзала, включая Садовническую набережную. А самую массовую сцену с участием пятидесяти мураний (девушек, заражённых вирусом) снимали на набережной в Нескучном саду. Другие эпизоды с опустевшей столицей дорабатывались с помощью спецэффектов. Для создания образа мураний с чёрными зрачками художники по гриму заказывали в Корее специальные склеральные линзы.
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