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В глобальном онлайн-фестивале кино «Мы едины» примут участие Фрэнсис Форд Коппола и Пон Джун Хо

27 мая
2020 год

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27 мая 2020
Объявлена программа онлайн-фестиваля кино «Мы едины: глобальный кинофестиваль» (We Are One: A Global Film Festival), который проведут нью-йоркский Tribeca Film Festival и видеохостинг YouTube с 29 мая по 7 июня. В нём примут участие 21 киносмотр, включая Каннский, Берлинский и Венецианский, а показы будут бесплатными. В программу включены 100 фильмов, среди них 13 мировых премьер, 31 онлайн-премьера и пять международных онлайн-премьер. Кроме того, зрителей ожидают беседы с такими выдающимися кинематографистами, как Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Содерберг, Пон Джун Хо, Гильермо Дель Торо, Джейн Кэмпион и Клер Дени, уточняет IndieWire.

В фестивале также примут участие такие смотры, как «Сандэнс», МКФ в Торонто, Карловых Варах, Локарно, Лондоне, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Токио, Иерусалиме, Сараево, Макао, Мумбаи, Марракеше, Сиднее, Гвадалахаре и Международный анимационный фестиваль в Анси. Зрителям предоставится шанс не только посмотреть кино, но и пожертвовать средства Всемирной организации здравоохранения или другим организациям, которые ведут борьбу с мировой пандемией COVID-19. Программа будет представлена 35 странами и включает в себя 23 игровых, восемь документальных лент, 57 игровых и 15 документальных короткометражных фильмов, 15 архивных выступлений, четыре фестивальных эксклюзива и пять программ для виртуальной реальности.

В глобальном онлайн-фестивале кино «Мы едины» примут участие Фрэнсис Форд Коппола и Пон Джун Хо
фото: france24.com

В частности, на фестивале покажут документальный фильм об уличном фотографе Рикки Пауэлле с участием Наташи Лионн и ЛЛ Кул Джея, индийский Eeb Allay Ooo!, неигровой «Железный молот» Джоан Чен о звезде китайского волейбола и олимпийской чемпионке Лан Пин, мировая премьера короткометражки Коджи Фукады «Ялтинская конференция онлайн» и короткометражного документального фильма «Третий глаз слепых», показы первых короткометражек студии DreamWorks Animation, израильский женский психологический триллер «Потеряв Алису», посвящённый нео-нуару, и документальный сериал «И она может быть следующей» о политическом опыте цветных женщин.

В секции виртуальной реальности будут представлены номинированные на премию «Эмми» документальные фильмы «Путешествие во время чёрных» и «Спортивная корпорация», научно-фантастический рассказ с участием Билла Скарсгарда, а также дополнительные работы с Опрой Уинфри и Лупитой Нионго. Кроме того, зрители смогут посмотреть специальные музыкальные выступления, включая 30-минутный диджейский сет от Questlove.
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