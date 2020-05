В глобальном онлайн-фестивале кино «Мы едины» примут участие Фрэнсис Форд Коппола и Пон Джун Хо

Объявлена программа онлайн-фестиваля кино «Мы едины: глобальный кинофестиваль» (We Are One: A Global Film Festival), который проведут нью-йоркский Tribeca Film Festival и видеохостинг YouTube с 29 мая по 7 июня. В нём примут участие 21 киносмотр, включая Каннский, Берлинский и Венецианский, а показы будут бесплатными. В программу включены 100 фильмов, среди них 13 мировых премьер, 31 онлайн-премьера и пять международных онлайн-премьер. Кроме того, зрителей ожидают беседы с такими выдающимися кинематографистами, как Фрэнсис Форд Коппола Клер Дени , уточняет IndieWire В фестивале также примут участие такие смотры, как «Сандэнс», МКФ в Торонто, Карловых Варах, Локарно, Лондоне, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Токио, Иерусалиме, Сараево, Макао, Мумбаи, Марракеше, Сиднее, Гвадалахаре и Международный анимационный фестиваль в Анси. Зрителям предоставится шанс не только посмотреть кино, но и пожертвовать средства Всемирной организации здравоохранения или другим организациям, которые ведут борьбу с мировой пандемией COVID-19. Программа будет представлена 35 странами и включает в себя 23 игровых, восемь документальных лент, 57 игровых и 15 документальных короткометражных фильмов, 15 архивных выступлений, четыре фестивальных эксклюзива и пять программ для виртуальной реальности.В частности, на фестивале покажут документальный фильм об уличном фотографес участием Наташи Лионн ЛЛ Кул Джея , индийский, неигровой « Джоан Чен о звезде китайского волейбола и олимпийской чемпионке, мировая премьера короткометражки» и короткометражного документального фильма «», показы первых короткометражек студии DreamWorks Animation, израильский женский психологический триллер «», посвящённый нео-нуару, и документальный сериал «» о политическом опыте цветных женщин.В секции виртуальной реальности будут представлены номинированные на премию «Эмми» документальные фильмы «» и «», научно-фантастический рассказ с участием Билла Скарсгарда , а также дополнительные работы с Опрой Уинфри Лупитой Нионго . Кроме того, зрители смогут посмотреть специальные музыкальные выступления, включая 30-минутный диджейский сет от Questlove.