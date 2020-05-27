Александр Самойленко разберётся с «Последствиями»

«К производству собственного контента в онлайн-кинотеатре Okko мы подходим максимально серьезно. В условиях жёсткой конкуренции на рынке важно не только сохранять высокое качество, но и уделять пристальное внимание к содержанию, что является отличительной особенностью нашего сервиса. Сериал "Последствия" – отличный пример того, как драматический сюжет, близкий многим зрителям, и высокий уровень реализации идеально сочетаются между собой», – отметила генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.
Зрителям расскажут запутанную драматическую историю о жизни успешного бизнесмена Андрея. Несколько лет назад он случайно узнал, что одна из трёх дочерей – не от него. Андрей развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним. Всё шло хорошо, но Андрею поставили страшный диагноз: у него нашли рак, и жить осталось несколько месяцев. Он понимает, что дочерям нужна мать и делает предложение своей девушке, но случайно встречает свою бывшую жену и понимает, что всё ещё любит её.
«Так как проект ещё не был написан, а мы уже начали кастинг, то сложилась очень интересная ситуация – мы искали актёров не под роли, а актёров для нашего фильма. Кто-то пробовался на одну роль, а в результате сыграл другую. Иногда на пробах актёры диктовали нам то, что потом было написано в сценарии. Уникальный опыт. Было сложно найти главного героя – он должен был быть и сильным и слабым, одновременно и интеллигентом и бандитом, то есть актёр с широкой амплитудой, и мы сразу остановились на Саше Самойленко. Я давно знаком с Алёной Бабенко, мы вместе учились во ВГИКе, но я никогда её не снимал, а тут всё склеилось – моё желание, её возможности. У Алёны получилась очень интересная роль. И, конечно, Марта Тимофеева – девочка, которая меня поразила своим профессионализмом», – рассказал об актёрском составе Александр Котт.
По словам Александра Цекало, «идею сериала принёс актёр и режиссёр Женя Морозов. Он и стал сценаристом "Последствий". Над проектом также работали Мария Сапрыкина и Сергей Калужанов. Выбор пал на Сашу Котта, потому что он понимает такие истории; сам глубокий режиссёр и при этом большой производственный профи».
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