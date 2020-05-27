Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Самойленко разберётся с «Последствиями»

27 мая
2020 год

Новости кино >>
27 мая 2020
На Okko 3 июня состоится премьера восьмисерийной мелодрамы Александра Котта «Последствия» с Александром Самойленко, Анной Тараторкиной, Алёной Бабенко, Владиславом Ветровым, Егором Корешковым и Cергеем Ланбаминым. Продюсерами сериала производства компании «Среда» выступили Александр Цекало, Александра Ремизова, Иван Самохвалов и Юрий Мирошниченко. Новая работа Котта будет доступна эксклюзивно для подписчиков Okko, сообщает пресс-служба мультимедийной платформы.

Александр Самойленко разберётся с «Последствиями»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«К производству собственного контента в онлайн-кинотеатре Okko мы подходим максимально серьезно. В условиях жёсткой конкуренции на рынке важно не только сохранять высокое качество, но и уделять пристальное внимание к содержанию, что является отличительной особенностью нашего сервиса. Сериал "Последствия" – отличный пример того, как драматический сюжет, близкий многим зрителям, и высокий уровень реализации идеально сочетаются между собой», – отметила генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

Зрителям расскажут запутанную драматическую историю о жизни успешного бизнесмена Андрея. Несколько лет назад он случайно узнал, что одна из трёх дочерей – не от него. Андрей развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним. Всё шло хорошо, но Андрею поставили страшный диагноз: у него нашли рак, и жить осталось несколько месяцев. Он понимает, что дочерям нужна мать и делает предложение своей девушке, но случайно встречает свою бывшую жену и понимает, что всё ещё любит её.



«Так как проект ещё не был написан, а мы уже начали кастинг, то сложилась очень интересная ситуация – мы искали актёров не под роли, а актёров для нашего фильма. Кто-то пробовался на одну роль, а в результате сыграл другую. Иногда на пробах актёры диктовали нам то, что потом было написано в сценарии. Уникальный опыт. Было сложно найти главного героя – он должен был быть и сильным и слабым, одновременно и интеллигентом и бандитом, то есть актёр с широкой амплитудой, и мы сразу остановились на Саше Самойленко. Я давно знаком с Алёной Бабенко, мы вместе учились во ВГИКе, но я никогда её не снимал, а тут всё склеилось – моё желание, её возможности. У Алёны получилась очень интересная роль. И, конечно, Марта Тимофеева – девочка, которая меня поразила своим профессионализмом», – рассказал об актёрском составе Александр Котт.

По словам Александра Цекало, «идею сериала принёс актёр и режиссёр Женя Морозов. Он и стал сценаристом "Последствий". Над проектом также работали Мария Сапрыкина и Сергей Калужанов. Выбор пал на Сашу Котта, потому что он понимает такие истории; сам глубокий режиссёр и при этом большой производственный профи».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Котт приступил к съёмкам «Последствий»
персоны
Алёна БабенкоВладислав ВетровСергей КалужановСофья КвашилаваЕгор КорешковАлександр КоттСергей ЛанбаминЮрий Мирошниченко (II)Евгений МорозовАлександра Ремизова (II)Александр СамойленкоИван СамохваловМария СапрыкинаАнна ТараторкинаМарта ТимофееваАлександр Цекало
фильмы
Последствия

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Вацловас Бледис
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Вячеслав Шалевич
Владимир Шевяков
Мария Шукшина
Пол Беттани
Магдалена Воллейко
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Почти знамениты
драма, комедия, музыкальный фильм
Великобритания, 2019
Артемис Фаул
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Артур и Мерлин
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен