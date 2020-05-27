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Даг Лайман отправит в космос Тома Круза

27 мая
2020 год

Новости кино >>
27 мая 2020
Даг Лайман поставит первый в мире боевик, который будет снят в открытом космосе, уверяет Deadline.

Инициаторами идеи выступили Том Круз, компания Илона Маска SpaceX и сам Лайман, которому также принадлежит первый вариант сценария для картины. Круз планирует сам исполнить главную роль.

Даг Лайман отправит в космос Тома Круза
фото: joblo.com

Проект не относится к франшизе «Миссия: невыполнима». Пока им не занимается ни одна киностудия, но в работе примет участие NASA. Сейчас фильм находится на ранней стадии разработки, поэтому неизвестно, как будут проходить съёмки.

Лайман и Круз уже работали вместе над картиной «Грань будущего».
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