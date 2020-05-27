«Проект "Анна Николаевна"» покажут летом на ТВ

анонс

Фантастический триллер вышел 23 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре more.tv, видеосервисе Wink и онлайн-кинотеатре ivi.

27 мая

Даг Лайман отправит в космос Тома Круза

Режиссёр поставит первый в мире боевик, который будет снят за пределами Земли.