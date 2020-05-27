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«Проект "Анна Николаевна"» покажут летом на ТВ

27 мая
2020 год

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27 мая 2020
Летом на ТНТ состоится телевизионная премьера фантастической комедии «Проект "Анна Николаевна"» с Зоей Бербер в главной роли. Сериал впервые был показан в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD, уточняет пресс-служба телеканала.

«Проект Анна Николаевна» покажут летом на ТВ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Это история андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД. Режиссёром первого сезона стал Максим Пежемский. Компанию Бербер составили Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Фёдор Лавров и Кузьма Сапрыкин.

«У меня была интересная актёрская задача. Анна Николаевна – не просто робот-андроид, она должна сама себя очеловечить, чтобы человеку было проще общаться с искусственным интеллектом. Во время всего сезона моя героиня пытается найти золотую середину между её существованием и человеческим. О том, что она робот, знают только пара человек и зритель, а для всех остальных она обычная девушка. Я могла себе позволить говорить не совсем как работ, с лёгким налетом неестественности. Научиться этому можно у Siri или Алисы. А в остальном я просто старалась "держать тело" и следить за эмоциями. Лицо у меня мультяшное, ходит ходуном, поэтому мимику приходилось сдерживать», – рассказывает о своём персонаже Зоя Бербер.

«Проект Анна Николаевна» покажут летом на ТВ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам генерального продюсера Александра Цекало, «это первый наш сериал, который выйдет на телеканале ТНТ. Для нас большая радость показать проект в прайм-тайме главного развлекательного телеканала страны. И мы уверены, что не разочаруем зрителей и руководство телеканала».

Ранее стало известно, что съёмки нового сезона сай-фай комедии продюсерской компании «Среда» начнутся уже в этом году, а премьера запланирована на 2021-й. Действие продолжения переместится в Москву. Над сценарием продолжат работать Дмитрий Лемешев и команда авторов, участвовавшая в создании первых серий. Креативным продюсером выступит Дмитрий Нелидов.
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«Проект "Анна Николаевна"» покажут летом на ТВ фотографии
«Проект "Анна Николаевна"» покажут летом на ТВ фотографии
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