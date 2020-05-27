«Спутник» посмотрели миллион раз

За первый месяц онлайн-проката фантастический триллер Егора Абраменко
«Спутник
» посмотрели более одного миллиона раз. Картина стала самым популярным российским релизом 2020-го на каждой из онлайн-площадок, где состоялась премьера картины, отмечает пресс-служба Art Pictures Studio, отвечающей за производство ленты вместе с кинокомпанией «Водород», Hype Film, «НМГ Студии» и СТС .
Фильм вышел 23 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре more.tv, видеосервисе Wink и онлайн-кинотеатре ivi. На каждом из трёх сервисов лента привлекла рекордное количество зрителей, превзойдя показатели крупных голливудских релизов.
Ранее кинотеатральный релиз «Спутника» был запланирован на апрель, но, в связи с введением карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, и рекомендацией Минкультуры РФ кинотеатрам приостановить показы с 23 марта, создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить его выход в кинотеатрах на неопределённый срок, а выпустить его в онлайн-формате.
Главные роли в «Спутнике» исполнили Оксана Акиньшина
, Пётр Фёдоров
и Фёдор Бондарчук
. Действие фильма разворачивается в СССР образца 1983 года. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на землю инопланетное существо в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.
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