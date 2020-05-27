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«Мы ждём перемен»: Тихон Жизневский спасает Питер от Чумного доктора

27 мая
2020 год

Новости кино >>
27 мая 2020
BUBBLE Studios и Кино-Театр.Ру представляют официальный трейлер фильма «Майор Гром: Чумной доктор», основанного на серии одноимённых комиксов. В 2017 году компания уже выпустила короткометражку об этом же герое.


Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

«Мы ждём перемен»: Тихон Жизневский спасает Питер от Чумного доктора

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Михаил Евланов, Дмитрий Чеботарев, Олег Чугунов и Антон Богданов.

Премьера супергеройской ленты «Майор Гром: Чумной доктор» намечена на 2021 год.
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Майор ГромМайор Гром: Чумной доктор

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«Мы ждём перемен»: Тихон Жизневский спасает Питер от Чумного доктора фотографии
«Мы ждём перемен»: Тихон Жизневский спасает Питер от Чумного доктора фотографии
«Мы ждём перемен»: Тихон Жизневский спасает Питер от Чумного доктора фотографии
«Мы ждём перемен»: Тихон Жизневский спасает Питер от Чумного доктора фотографии
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