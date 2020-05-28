Мультфильму «Карлсон вернулся» исполнилось 50 лет

В этом году исполняется 50 лет мультфильму Бориса Степанцева «Карлсон вернулся». Продолжение популярной анимационной картины «Малыш и Карлсон» получило прокатное удостоверение 28 мая 1970-го и вскоре вышло на экраны. Оба шедевра доступны в высоком разрешении на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма», уточняет пресс-служба киностудии.
Над дилогией о Карлсоне совместно работали выдающиеся художники-постановщики Анатолий Савченко и Юрий Бутырин. Любимые с детства персонажи стали плодом их коллективного труда. Теперь практически невозможно выяснить, какую часть творческой работы проделал каждый из них. Известно, что раскадровку к фильму нарисовал Бутырин, и в соответствии с ней в картине должен был быть эпизод, где жуликов снимают с телебашни и увозят в полицию. Савченко даже сделал к нему эффектный живописный эскиз. Но в итоге режиссёр от этого хода отказался.
В продолжении мультипликационной истории зрителей ожидала встреча с полюбившимися героями, но не только. Им предстояло познакомиться с очаровательной и непреклонной «домомучительницей» Фрекен Бок, которую блестяще озвучила Фаина Раневская. По воспоминаниям Савченко, великую актрису на эту роль предложил именно он: «Борька пробовал многих актрис, намучился страшно, никто не нравился. А с Раневской сразу всё получилось. Женщиной она была крутого нрава, режиссёра называла деточкой и не принимала никаких замечаний: "Деточка, я сама всё знаю!.." А на меня она даже обиделась. Когда увидела нарисованную Фрекен Бок, воскликнула: "Неужели я такая страшная?" Я попытался её переубедить: "Это не вы, а образ!" Но, по-моему, актриса осталась при своём мнении».
фото: Фаина Раневская
О работе с Раневской рассказывал и Василий Ливанов, голосом которого говорит сам Карлсон, папа Малыша и диктор телевидения: «У меня от работы с Раневской остались только позитивные эмоции. У неё, кстати, тоже. Когда закончилась озвучка мультфильма, она взяла листок бумаги и написала, что будет счастлива поработать со мной ещё раз. К сожалению, не довелось...».
Внимательный зритель может заметить две отсылки к фильму «Весна», где Раневская играла экономку героини Орловой. Это эпизоды перед зеркалом («Я сошла с ума, какая досада») и сразу после того, как Карлсон улетел («Милый, милый»). Причём фразу «Милый, милый» Фаина Георгиевна категорически отказалась произносить, сославшись на то, что однажды уже записала эту фразу в кино и повторяться не собирается. Когда она ушла, реплику записала редактор Раиса Фричинская, имитируя голос великой актрисы.
фото: Клара Румянова
Помимо Ливанова и Раневской, над фильмом работали и другие замечательные актёры — например, Малышу и его маме подарила голоса Клара Румянова, одна из самых успешных актрис озвучания в СССР. Кстати, ей и раньше доводилось работать в тандеме с отечественным «Шерлоком Холмсом»: в 1969-м Ливанов и Румянова озвучивали Крокодила Гену и Чебурашку в мультфильме «Крокодил Гена» по сценарию Эдуарда Успенского и Романа Качанова.
Второй мультфильм про Карлсона вслед за первым разобрали на цитаты. Многие реплики, которые так полюбились зрителям, рождались прямо в студии звукозаписи, импровизационно. А музыку к дилогии сочинил композитор Геннадий Гладков. Лишь в эпизоде, когда Карлсон в образе привидения преследует жуликов, звучит композиция Мерва Гриффина «Дом ужасов», исполненная оркестром Charles Grean Orchestra. Хотя мелодия из мультфильма стала очень популярной, об авторе и исполнителях долгие годы было ничего не известно. В титрах не указали эту информацию. Во втором фильме композитор использовал русскую народную песню «Вдоль по Питерской» и сделал из неё лихую пляску с присвистыванием, перекличкой разных музыкальных инструментов. Благодаря этой находке режиссёр придумал выход Карлсона из шкафа в цилиндре и пальто с меховым воротником: как у Фёдора Шаляпина, который до революции исполнял эту песню.
фото: Фёдор Шаляпин на картине Бориса Кустодиева
«Карлсон вернулся» завершается на немного печальной ноте — ведь волшебный друг Малыша улетает. Согласно Савченко, студия собиралась делать третий фильм, «но режиссёр Борис Степанцев увлёкся новыми идеями. "Карлсона" отложили до лучших времён, а потом так к нему и не вернулись. Жаль, конечно, это была бы очень хорошая серия».
обсуждение >>