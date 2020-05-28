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Роспотребнадзор и Министерство культуры утвердили рекомендации по работе кинотеатров

28 мая
2020 год

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28 мая 2020
Роспотребнадзор и Министерство культуры РФ составили список рекомендаций о профилактических мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в кинотеатрах. Вопрос об открытии кинозалов в регионах будут решать местные власти.

Роспотребнадзор и Министерство культуры утвердили рекомендации по работе кинотеатров
фото: obzor.city

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, «деятельность кинотеатров возобновляется на основании решения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей Российской Федерации».

Всем, кто планирует посещать кинотеатр, рекомендуется носить гигиенические маски, а сотрудникам к тому же обязательно следует надевать перчатки. Последнее не касается зрителей, для них в общественных помещениях должны быть «места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью установленных дозаторов». При этом всем сотрудникам кинотеатра, включая барменов, рекомендуется иметь одноразовые маски, перчатки и запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук. Что касается 3D-очков, то при отсутствии индивидуальной защитной упаковки посетителям должны выдавать соответствующие салфетки. Наличие собственных 3D-очков допускается без ограничений.

Роспотребнадзор и Министерство культуры утвердили рекомендации по работе кинотеатров

О соблюдении социальной дистанции в документе говорится следующее: «Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учётом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции). Указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе».

Для того, чтобы проветрить и провести уборку в кинозалах, Роспотребнадзор рекомендует установить интервалы между сеансами не менее 30 минут. С целью предотвращения столпотворения у входов в залы следует запускать зрителей не менее чем за 15 минут до начала сеанса. При продаже и контроле билетов желательно пользоваться бесконтактными способами.

Ольга Любимова
фото: vestikavkaza.ru

«Мы благодарны Роспотребнадзору за оперативное рассмотрение тех предложений, которые Минкультуры России подготовило совместно с ведущими кинотеатральными сетями. Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов», – цитирует ТАСС министра культуры Ольгу Любимову.
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