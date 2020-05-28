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Сценаристы «Легенды № 17», «Толи-робота» и «Эпидемии» раскроют тайны профессии в подкасте «Поэпизодный клан»

28 мая
2020 год

Новости кино >>
28 мая 2020
Три известных сценариста Николай Куликов, Константин Майер и Роман Кантор объяснят, как всё на самом деле устроено в российском кинобизнесе, в подкасте «Поэпизодный клан» производства Либо/Либо при участии Premier Studios, который с 28 мая доступен в itunes, Apple, Google, Яндекс.Музыке, Castbox и других сервисах. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

Сценаристы «Легенды № 17», «Толи-робота» и «Эпидемии» раскроют тайны профессии в подкасте «Поэпизодный клан»
фото: youtube.com

Слушателям поведают о том, как стать профессиональным сценаристом, где лучше учиться и как обратить на себя внимание продюсера, с чего начинать работу над сценарием и как преодолеть проклятие чистого листа, как написать качественный сценарий «пилота» и чего ждать дальше, сколько на самом деле зарабатывают сценаристы, как они взаимодействуют с режиссёрами и актёрами, а также как им удаётся превратить новостную ленту в блокбастер. Кроме того, авторы расскажут, через что им пришлось пройти, чтобы их проекты смогли увидеть и оценить по достоинству миллионы зрителей, вспомнят забавные истории о работе над проектами, пошагово разберут, как устроены сериалы производства Premier Studios и «докрутят» самые безумные идеи прямо в студии.

«Поэпизодный клан» будет интересен не только студентам киношкол и тем, кто хотел бы работать в киноиндустрии, но и всем, кто просто любит кино.
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