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Aplle поможет с финансами «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе

28 мая
2020 год

Новости кино >>
28 мая 2020
Aplle обеспечит финансами новую работу Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», посвящённую одному из самых громких дел Джона Эдгара Гувера, уверяет Variety.

Студия Paramount Pictures, занимавшаяся производством фильма, подумывала отказаться от его съёмок из-за больших расходов. На помощь пришла компания Apple, с которой режиссёр на днях подпишет контракт. Кроме того, в картине был заинтересован Netflix, выпустивший в прошлом году «Ирландца».

Aplle поможет с финансами «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе
фото: indiewire.com

Главные роли в экранизации криминального романа Дэвида Грэнна Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. За адаптацию отвечает Эрик Рот.

Действие ленты развернётся в штате Оклахома в 1920-х. Будущий бессменный директор ФБР Гувер берётся за расследование серии убийств коренных американцев из племени Осейджи, произошедших после обнаружения нефти на землях индейцев.
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