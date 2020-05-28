Aplle поможет с финансами «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе

Aplle обеспечит финансами новую работу Мартина Скорсезе
«Убийцы цветочной луны
», посвящённую одному из самых громких дел Джона Эдгара Гувера
, уверяет Variety
.
Студия Paramount Pictures, занимавшаяся производством фильма, подумывала отказаться от его съёмок из-за больших расходов. На помощь пришла компания Apple, с которой режиссёр на днях подпишет контракт. Кроме того, в картине был заинтересован Netflix, выпустивший в прошлом году «Ирландца
».
Главные роли в экранизации криминального романа Дэвида Грэнна
Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI исполнят Леонардо ДиКаприо
и Роберт Де Ниро
. За адаптацию отвечает Эрик Рот
.
Действие ленты развернётся в штате Оклахома в 1920-х. Будущий бессменный директор ФБР Гувер берётся за расследование серии убийств коренных американцев из племени Осейджи, произошедших после обнаружения нефти на землях индейцев.
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