Aplle поможет с финансами «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе

Aplle обеспечит финансами новую работу Мартина Скорсезе », посвящённую одному из самых громких дел, уверяет Variety Студия Paramount Pictures, занимавшаяся производством фильма, подумывала отказаться от его съёмок из-за больших расходов. На помощь пришла компания Apple, с которой режиссёр на днях подпишет контракт. Кроме того, в картине был заинтересован Netflix, выпустивший в прошлом году « Ирландца ».Главные роли в экранизации криминального романаKillers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI исполнят Леонардо ДиКаприо Роберт Де Ниро . За адаптацию отвечает Эрик Рот Действие ленты развернётся в штате Оклахома в 1920-х. Будущий бессменный директор ФБР Гувер берётся за расследование серии убийств коренных американцев из племени Осейджи, произошедших после обнаружения нефти на землях индейцев.