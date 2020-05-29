В Южно-Сахалинске вновь открывают кинозалы

С 29 мая в Южно-Сахалинске вновь заработали кинотеатры. Показы возобновились в кинозалах «Комсомольца» и «Октября», сообщается на сайте администрации города.
фото: sakhalinmedia.ru
«Наши учреждения культуры постепенно возвращаются к прежнему режиму работы. Однако нельзя забывать о безопасности. Сотрудники кинотеатров и зрители в обязательном порядке соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. В помещениях учреждений культуры регулярно проводится санитарная обработка и проветривание», – отметила начальник отдела культурной политики Екатерина Хоменко.
Ранее Роспотребнадзор и Министерство культуры РФ составили список рекомендаций для кинотеатров. Сотрудников обяжут носить перчатки, а помещения будут обеспечены антисептиками или дезинфицирующими салфетками для рук. Между зрителями в зале будут сохраняться дистанция не менее одного метра.
Кроме того, в стране постепенно возобновляют работу автокинотеатры. Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, они смогут открыться на автомобильных парковках торговых центров или других территориях общего пользования Московской области. В начале мая состоялись показы фильмов в калининградском автокинотеатре «Ночной дозор», а затем – в новосибирском Skyline Cinema.
обсуждение >>